Путин допустил появление ПРО США на Курилах в случае передачи островов Японии
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В районе острова Шикотан
Источник: Владимир Федоренко / РИА Новости
В случае теоретического перехода Южных Курил под суверенитет Японии на территории островов возможно размещение американских войск. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает "Интерфакс".
"Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, — вот эта антироссийская кампания, русофобия, она продолжается. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем. Это не от нас зависит, не мы же инициаторы этого процесса. В этих условиях теоретически даже предположить, что сегодня там (на Южных Курилах — прим. "Ленты.ру") все хорошо, а завтра там появятся базы какие-то или элементы той же ПРО, для нас это просто неприемлемо абсолютно", — рассказал президент.
По его словам, такая возможность вытекает из договоров, заключенных между Токио и Вашингтоном. "Нам их не показывают, но мы в целом знаем их содержание. Я сейчас не буду детализировать, хотя эти детали мне известны. Но возможность размещения на этих территориях американских войск есть", — указал Путин.
"Мы думаем, как обеспечить безопасность. Мы думаем, как на дальних подступах купировать угрозы. В этом смысле острова — достаточно удобное место", — добавил президент.
Информация о том, что проблема американских войск на Курилах существует, была опубликована в газете Asahi в декабре 2016 года. По словам источников издания, на российско-японских переговорах Москвой прямо задавался вопрос о том, существует ли возможность появления на островах американских военных. В ответ Япония допустила такое размещение, указав, что это обусловлено взаимными соглашениями с Вашингтоном.
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01.06.2017
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