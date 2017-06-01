Путин допустил появление ПРО США на Курилах в случае передачи островов Японии



В районе острова Шикотан

Источник: Владимир Федоренко / РИА Новости В районе острова ШикотанИсточник: Владимир Федоренко / РИА Новости

В случае теоретического перехода Южных Курил под суверенитет Японии на территории островов возможно размещение американских войск. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает "Интерфакс".

"Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, — вот эта антироссийская кампания, русофобия, она продолжается. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем. Это не от нас зависит, не мы же инициаторы этого процесса. В этих условиях теоретически даже предположить, что сегодня там (на Южных Курилах — прим. "Ленты.ру") все хорошо, а завтра там появятся базы какие-то или элементы той же ПРО, для нас это просто неприемлемо абсолютно", — рассказал президент.

По его словам, такая возможность вытекает из договоров, заключенных между Токио и Вашингтоном. "Нам их не показывают, но мы в целом знаем их содержание. Я сейчас не буду детализировать, хотя эти детали мне известны. Но возможность размещения на этих территориях американских войск есть", — указал Путин.

"Мы думаем, как обеспечить безопасность. Мы думаем, как на дальних подступах купировать угрозы. В этом смысле острова — достаточно удобное место", — добавил президент.

Информация о том, что проблема американских войск на Курилах существует, была опубликована в газете Asahi в декабре 2016 года. По словам источников издания, на российско-японских переговорах Москвой прямо задавался вопрос о том, существует ли возможность появления на островах американских военных. В ответ Япония допустила такое размещение, указав, что это обусловлено взаимными соглашениями с Вашингтоном.