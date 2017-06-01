Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин допустил появление ПРО США на Курилах в случае передачи островов Японии

02.06.2017 Lenta.ru 98 0
0
Понравилась новость?
 0
Шикотан
В районе острова Шикотан
Источник: Владимир Федоренко / РИА Новости

В случае теоретического перехода Южных Курил под суверенитет Японии на территории островов возможно размещение американских войск. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает "Интерфакс".

"Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, — вот эта антироссийская кампания, русофобия, она продолжается. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем. Это не от нас зависит, не мы же инициаторы этого процесса. В этих условиях теоретически даже предположить, что сегодня там (на Южных Курилах — прим. "Ленты.ру") все хорошо, а завтра там появятся базы какие-то или элементы той же ПРО, для нас это просто неприемлемо абсолютно", — рассказал президент.

По его словам, такая возможность вытекает из договоров, заключенных между Токио и Вашингтоном. "Нам их не показывают, но мы в целом знаем их содержание. Я сейчас не буду детализировать, хотя эти детали мне известны. Но возможность размещения на этих территориях американских войск есть", — указал Путин.

"Мы думаем, как обеспечить безопасность. Мы думаем, как на дальних подступах купировать угрозы. В этом смысле острова — достаточно удобное место", — добавил президент.

Информация о том, что проблема американских войск на Курилах существует, была опубликована в газете Asahi в декабре 2016 года. По словам источников издания, на российско-японских переговорах Москвой прямо задавался вопрос о том, существует ли возможность появления на островах американских военных. В ответ Япония допустила такое размещение, указав, что это обусловлено взаимными соглашениями с Вашингтоном.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 05:20
  • 19
ОДК завершила второй этап летных испытаний новейшего авиационного двигателя ПД-14
  • 02.06 01:17
  • 50
Боеприпасы и пути развития стрелкового вооружения
  • 01.06 23:33
  • 31
Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
  • 01.06 23:22
  • 30
О модернизации танков Т-80БВ
  • 01.06 22:50
  • 1
Военно-транспортная авиация получит в 2017 году три новых Ил-76МД-90А
  • 01.06 21:31
  • 16
Ким Чен Ын укрощает воздух
  • 01.06 21:10
  • 961
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.06 20:07
  • 1
Ожидается новый многолетний контракт на конвертопланы V-22
  • 01.06 18:36
  • 4
Источник: Россия до 2027 года построит два десантных вертолетоносца
  • 01.06 18:31
  • 7
Важная причина, по которой Россия может проиграть в войне с Америкой (The National Interest, США)
  • 01.06 17:16
  • 1
Программа "Эффективная армия" позволила сэкономить более 40 млрд рублей
  • 01.06 17:04
  • 4
Шойгу рассказал о реализации программы "Эффективная армия"
  • 01.06 16:54
  • 1
Военно-транспортная авиация получила три специализированных самолета Ил-22
  • 01.06 16:51
  • 8
Если Россия или Китай воспользуются этим недостатком американской армии, жди беды (The National Interest, США)
  • 01.06 16:32
  • 21
Американская техника научится ориентироваться без GPS
другие обсуждаемые темы