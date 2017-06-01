Минобороны закупит надувные шары для отпугивания птиц
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Надувной шар. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министерство обороны России планирует в этом году потратить около 500 тысяч рублей на закупку надувных шаров для отпугивания птиц, следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.
Указывается, что оборонному ведомству нужны 484 желтых шара, на которых должны быть изображены глаза хищника, и 15 тканевых полусфер также ярко-желтого цвета. Отпугиватели птиц предназначены для войсковой части в Подмосковье, поставить их нужно к сентябрю.
Максимальная цена контракта - 497,3 тысячи рублей, поставщика планируется определить в середине июня. В прошлом году Минобороны уже закупало такие шары, цена контракта с 475 тысячи рублей была снижена почти вдвое - до 225 тысяч.
Проблема предотвращения столкновений воздушных судов с птицами существует много лет. Кроме визуальных средств отпугивания для обеспечения безопасности полетов используются и другие методы: зеркальные отражатели, ослепляющие птиц, пропановые пушки, имитирующие звук выстрела охотничьего оружия, акустические установки, из которых раздаются крики бедствия различных птиц. Кроме того, в некоторых аэропортах борьбу с голубями и воронами ведут настоящие хищные птицы.
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01.06.2017
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