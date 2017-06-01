"Экскалибур арми" продемонстрировала модернизированную РСЗО "Град"



Чешская вариация РСЗО ВМ-21МТ Grad

Источник: Defence24.pl Чешская вариация РСЗО ВМ-21МТ GradИсточник: Defence24.pl

ЦАМТО, 1 июня. Чешская компания "Экскалибур арми" (Excalibur Army) представила на проходящей в Брно (Чехия) 14-й международной выставке оборонной техники IDET-2017 обновленную версию 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 MT "Град" на шасси с колесной формулой 4x4 производства "Татра тракс".

Система предназначена для огневой поддержки сухопутных войск, поражения объектов, техники и живой силы противника на дальностях от 2000 до 20000 м.

Основной целью проведенных работ являлось повышение точности стрельбы, сокращение временных нормативов подготовки к стрельбе и оставления огневой позиции. Приоритетное внимание было уделено автоматизации процессов управления стрельбой. Представители производителя заявляют, что в результате модернизации создана автономная система, обеспечивающая быструю реакцию.

Масса БМ-21 MT с 40 реактивными боеприпасами – около 15 т. Расчет установки – 3 человека. Минимальная дальность стрельбы – 1600 м, максимальная – 20380 м. Время залпа 40 РС – около 20 сек., площадь поражения – 70 га. Максимальная скорость установки – 90 км/ч.

"Экскалибур арми" – не первая компания, которая провела модернизацию РСЗО "Град". Польская "Хута Сталева Вола" ранее разработала вариант WR-40 "Лангуста", а белорусский 2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения – РСЗО БМ-21А "БелГрад", Харьковское конструкторское бюро им. А.А.Морозова – РСЗО "Верба".