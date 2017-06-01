Путин: Россия не будет безвольно смотреть на разрастание американской ПРО
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
СТРЕЛЬНА, 1 июн - РИА Новости. Россия не будет безвольно смотреть на разрастание американской ПРО, включая появление ее элементов в Южной Корее, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
"На Аляске, теперь в Южной Корее элементы ПРО возникают. Мы просто должны на это так же, как и в западной части России, безвольно смотреть что ли? Нет, конечно. Мы думаем, как нам ответить на эти вызовы, это для нас вызов", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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01.06.2017
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