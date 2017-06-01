Путин: Россия не будет безвольно смотреть на разрастание американской ПРО



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

СТРЕЛЬНА, 1 июн - РИА Новости. Россия не будет безвольно смотреть на разрастание американской ПРО, включая появление ее элементов в Южной Корее, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

"На Аляске, теперь в Южной Корее элементы ПРО возникают. Мы просто должны на это так же, как и в западной части России, безвольно смотреть что ли? Нет, конечно. Мы думаем, как нам ответить на эти вызовы, это для нас вызов", - сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.