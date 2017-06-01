Путин назвал причину наращивания военного потенциала на Дальнем Востоке



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

СТРЕЛЬНА, 1 июн - РИА Новости. Наращивание военного потенциала на Дальнем Востоке и Курильских островах - не инициатива России, наша страна реагирует на укрепление у своих границ, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Что касается наращивания наших военных потенциалов на Дальнем Востоке РФ и на (Курильских) островах, в частности, это ведь не инициатива России, так же, как и в другой части света - в Европе", - сказал Путин.

По словам президента, на востоке происходит то же самое, что и на западных границах РФ, к которым продвигается инфраструктура НАТО: в регион направляются американские авианосцы, создаются элементы систем ПРО. "Что мы должны делать, смотреть на это что ли просто безвольно? Нет, так не будет. Мы соответствующим образом реагируем", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что не согласен с тем, "что мы в одностороннем порядке, инициативно начинаем милитаризацию". "Нет, это просто вынужденный ответ на то, что происходит в регионе", - заявил Путин.

По его словам, Россию это очень беспокоит, она постоянно об этом говорит в течение десяти лет. "Это разрушает стратегический баланс в мире", - добавил Путин.

Президент подчеркнул, что мировые СМИ молчат об этих процессах. "Мир молчит, как будто ничего не происходит. Нас никто не слушает - или слушает, но дальше ничего не транслируется. Общественность мировая живет вообще в неведении того, что происходит, а происходит очень серьезный, очень тревожный процесс", - сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.