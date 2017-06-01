На Северном флоте активно идет обновление кораблей и вооружения
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Головной средний разведывательный корабль проекта 18280 "Юрий Иванов", спроектированный ОАО «ЦКБ «Айсберг». Июль 2015 года
Источник: Curious / forums.airbase.ru
С начала 2017 года флот получил более 100 единиц современных образцов вооружения, военной и специальной техники
МУРМАНСК, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Северный флот активно осваивает новые корабли и вооружение. Об этом заявил в интервью журналистам командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов.
"Только за первое полугодие текущего года мы получили более 100 единиц современных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал он.
За последние годы флот освоил ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей", один из которых - "Юрий Долгорукий" - успешно эксплуатируется на флоте. Состав флота пополнили океанографическое исследовательское судно "Янтарь", корабль специального назначения "Юрий Иванов", новые противодиверсионные катера "Грачонок". В ближайшее время флот пополнят фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен".
Постоянно обновляется техника соединений противовоздушной обороны. Недавно были приняты на вооружение и заступили на боевое дежурство новые зенитно- ракетные комплексы С-400 "Триумф". Сухопутные и береговые войска получили ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". На вооружение арктических подразделений продолжает поступать техника, специально разработанная для эксплуатации в условиях Крайнего Севера: снегоходы с отапливаемыми кабинами, двухзвенные снегоболотоходы, квадроциклы.
1 июня 2017 года исполняется 284 года со Дня образования Краснознаменного Северного флота - единственного в Военно-морском флоте межвидового стратегического объединения, защищающего национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. Флот свою историю ведет от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий России, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова.
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01.06.2017
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