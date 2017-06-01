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В Дальневосточное ВОКУ поступила партия новейших армейских снегоходов

02.06.2017 ЦАМТО 97 0
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Снегоход TAYGA PATRUL 551 SWT
Снегоход TAYGA PATRUL 551 SWT
Источник: www.russnegohod.ru

ЦАМТО, 1 июня. В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского поступило 4 новейших армейских снегохода А1 для обучения будущих командиров арктических подразделений.

Армейский снегоход А1 создан на базе хорошо зарекомендовавшей себя модели "Тайга Патруль-551СВТ" с двухтактным двухцилиндровым двигателем РМЗ-551 мощностью 65 л.с.

На армейский вариант дополнительно установлены крепления для двух пар лыж, гранатомета, автомата АК-74 и снайперской винтовки, подогреватели рукояток пассажира, приборная панель с расширенными функциями, увеличенный багажник для установки двух металлических канистр емкостью 20 л каждая.

Кроме того, данная модель оборудована системой предпускового подогревателя двигателя, что позволяет завести снегоход даже при экстремально низких температурах.

Данная партия пополнила парк боевых снегоходов училища. Занятия на снегоходах – неотъемлемая часть подготовки будущих офицеров по уникальной специальности "Применение мотострелковых подразделений (арктических)".

Офицеров для выполнения задач в условиях Заполярья готовит только Дальневосточное ВОКУ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика

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