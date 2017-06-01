Командование Северного флота уделяет особое внимание подготовке арктических подразделений



Разведчики отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота осваивают транспорт коренных народов Севера - оленьи и собачьи упряжки

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Разведчики отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота осваивают транспорт коренных народов Севера - оленьи и собачьи упряжкиИсточник: Лев Федосеев/ТАСС

ЦАМТО, 1 июня. Командование Северного флота уделяет особое внимание совершенствованию подготовки военнослужащих сухопутных и береговых войск.

Как сообщил командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов, в начале зимнего периода обучения группа арктических мотострелков приняла участие в экспедиции "Путь помора", организованной под эгидой общественной организации "Северный полюс".

Маршрут пролегал по территории трех регионов Российской Федерации: от города Онега Архангельской области до поселка Зареченск Мурманской области.

Около 1000 км военнослужащие преодолели на армейских снегоходах А-1 с санями, тестируя новую военную технику в экстремальных режимах эксплуатации.

Подразделения арктической мотострелковой бригады Северного флота совершили 700-километровый марш вдоль государственной границы Российской Федерации в рамках отработки рейдовых действий.

Североморцы также приняли участие в уникальном тестировании военной и специальной техники в Арктике, которое проходило по маршруту от якутского поселка Тикси до острова Котельный и обратно по льду моря Лаптевых, проливам и прибрежной зоне, сообщает пресс-служба Северного флота.