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Соединения РВСН получают противодиверсионные машины "Тайфун-М" для охраны ракетного комплекса "Ярс"

02.06.2017 ЦАМТО 124 0
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15Ц56М "Тайфун-М"
Первый образец боевой противодиверсионной машины (БПДМ) РВСН 15Ц56М "Тайфун-М" на базе бронетранспортера БТР-82, эксплуатируемый в филиале Академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове, май 2013 года
Источник: Виталий Кузьмин

ЦАМТО, 1 июня. Противодиверсионные машины "Тайфун-М" поступают в соединения РВСН для охраны ракетного комплекса "Ярс". В настоящее время БПДМ "Тайфун-М" поступают в перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс" соединения подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК).

На 2017 год спланирована поставка 12 БПДМ, до 2020 года поступит 20 таких комплексов.

Боевая противодиверсионная машина (БПДМ) "Тайфун-М" разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. БПДМ предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Уникальность БПДМ заключается в ее оснащении комплексом разведывательных средств, в том числе беспилотным летательным аппаратом, возможностями по обнаружению противника на дальности до 5 км.

Наряду с противодиверсионными машинами в войска поступает уникальный тренажер, обучающий личный состав подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств. Благодаря своей многофункциональности тренажер дает возможность осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ – от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Новейший тренажерный комплекс моделирует тактическую обстановку в районе активных действий диверсионных групп, все неподвижные и подвижные объекты, включая автомобильную технику и личный состав противника. Система имитации тактической обстановки позволяет управлять появлением эффектов от взрывов, выстрелов и трассирующих пуль.

Тренажер дает возможность контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий наблюдать за действиями всех членов экипажа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
БТР-82
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
ПГРК

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