Первые спутники компании OneWeb будут запущены на "Союзах" в 2018 году



РКН «Союз-У» с ТГК «Прогресс М-17М» на стартовом комплексе площадки 1 космодрома Байконур. 29 октября 2012 г. Источник: www.federalspace.ru РКН «Союз-У» с ТГК «Прогресс М-17М» на стартовом комплексе площадки 1 космодрома Байконур. 29 октября 2012 г. Источник: www.federalspace.ru

По словам гендиректора компании Эрика Беранже, спутники будут изготовлены на заводе в Тулузе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Первые космические аппараты компании OneWeb планируется запустить с помощью российских ракет-носителей "Союз" в 2018 году, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор компании Эрик Беранже.

"Уже в следующем году наши спутники должны быть запущены с помощью российских ракет "Союз", - сказал он. По его словам, спутники будут изготовлены на заводе в Тулузе (Франция).

Компания OneWeb планирует создать в космосе группировку из большого количества спутников, которая позволит к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015-м Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год.

Ранее в OneWeb заявляли, что большую часть своих спутников компания намерена запускать при помощи российских ракет-носителей. Всего компания планирует запустить 882 спутника, которые войдут в состав первого поколения аппаратов, входящих в ее группировку, в то время как второе поколение, по планам, должно включать еще около двух тысяч спутников.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.