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Япония запустила ракету со спутником связи "Митибики"

02.06.2017 ТАСС 111 0
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Старт ракеты-носителя H-IIA. Фото: JAXA

С помощью спутников Токио планирует создать собственный аналог системы GPS после 2023 года

ТОКИО, 1 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело запуск второго по счету спутника связи "Митибики" с помощью тяжелой ракеты-носителя H-2A. Трансляция старта с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима велась в прямом эфире. 

Запуск прошел успешно, сообщила компания Mitsubishi Heavy Industries, занимающаяся производством H-2A.

Спутник отделился от ракеты на высоте 275 км над поверхностью Земли и продолжил движение по заданной траектории.

Первый такой аппарат был выведен на орбиту в сентябре 2010 года, а до конца текущего года будет запущено еще два спутника. По плану правительства Японии, к 2018 году четыре японских спутника будут использоваться для дополнения американской системы глобального позиционирования GPS, поскольку иногда пользователи испытывают затруднения при плохом сигнале в труднодоступных местах.

Особенность этой системы - в высокой степени шифрования сигналов. Это дает возможность, как утверждается, надежно защитить их от помех, которые могут создавать враждебные государства или террористические организации. Помимо гражданских пользователей, на "Митибики" предполагается полностью переключить вооруженные силы и спецслужбы Японии.

К 2023 году группировку "Митибики" на орбите планируется увеличить до семи аппаратов, что позволит, в случае необходимости, полностью отказаться от GPS и создать собственный аналог под названием QZSS. Также японские спутники, которые будут находиться на высокой эллиптической орбите, смогут обеспечить более точное позиционирование с погрешностью всего три сантиметра. Для сравнения, у системы GPS этот показатель составляет порядка 10 метров.

Благодаря этому японские власти рассчитывают приступить к активному внедрению беспилотных технологий управления автомобилями, сельскохозяйственной техникой и т.д. Эти меры необходимы в связи с постепенным старением общества и сокращением работоспособного населения в Японии.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Япония
Продукция
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