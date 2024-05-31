Американская противоракета GBI впервые перехватила имитатор МБР

Как сообщило Агенство по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency) министерства обороны США, 30 мая 2017 года в очередном испытании комплекса Ground-based Midcourse Defense (GMD) национальной системы противоракетной обороны США был впервые осуществлен успешный кинетический перехват противоракетой GBI мишени-имитатора межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Это было первое испытание противоракеты GBI по перехвату имитатора МБР.

Запуск противоракеты GBI комплекса ПРО GMD национальной системы ПРО США c авиабазы Ванденберг в ходе испытания GM CTV-01 (без перехвата) 26.01.2013 (с) Агентство по противоракетной обороне США

В ходе испытания, обозначенного FTG-15, запуск мишени-имитатора МБР был осуществлен с полигона на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане. Обнаружение и слежение за мишенью осуществлялось средствами ПРО, включая РЛС SBX. Противоракета GBI (номер GBI 58) была запущена с позиции на авиабазе Ванденберг в Калифорнии и успешно поразила и уничтожила мишень прямым попаданием модифицированного заатмосферного перехватчика ЕKV CE-II Block 1 (данный пуск стал первым испытанием данной модификации перехватчика). Сообщается, что изучение телеметрии испытания будет продолжено.

В настоящее время в состав е комплекса GMD национальной системы противоракетной обороны США насчитываются 36 развернутых противоракет GBI (из которых, предположительно, 20 или 24 оснащены перехватчиками модификации EKV CE-I , и 12 или 16 - перехватчиками модификации EKV CE-II), дислоцированных на объектах ПРО в Ванденберге и в Форт-Грили (Аляска). К концу 2017 года должны быть развернуты все 44 запланированные противоракеты GBI, причем, как предполагается, восемь запланированных к развертыванию в Форт-Грили противоракет GBI получат модифицированные перехватчики EKV CE-II Block 1, аналогичные испытанному 30 мая и способные к перехвату МБР (всего планировалось изготовить 11 перехватчиков EKV CE-II Block 1, в том числе один для испытания FTG-15, восемь для новых противоракет и два для замены перехватчиков EKV CE-I на развернутых противоракетах).

До испытания 30 мая всего с 1999 года было произведено 17 натурных испытаний противоракет GBI с перехватом баллистических целей (имитаторов баллистических ракет средней дальности), причем только девять перехватов были признаны успешными. Последнее испытание (успешное с EKV CE-II) было произведено в июне 2014 года. В начале 2016 года было произведено успешное телеметрическое испытание GM CTV-02+ противоракеты GBI для испытаний нового ускорителя С2.

Схема испытания FTG-15 противоракеты GBI комплекса ПРО GMD по перехвату мишени-имитатора межконтинентальной баллистической ракеты 30.05.2017 (с) министерство обороны США / АР

Предполагаемый район перехвата противоракетой GBI комплекса ПРО GMD мишени-имитатора межконтинентальной баллистической ракеты в ходе испытания FTG-15 30.05.2017 (с) allthingsnuclear.org