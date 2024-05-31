В России наблюдается нехватка мощностей для технического обслуживания и ремонта самолетов
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Как сообщается в статье "Un marche russe en manqué de capacite", опубликованной журналом "Air&Cosmos", воздушный транспорт в России сталкивается с нехваткой мощностей для Технического обслуживания и ремонта (ТоИР) авиационных судов. В первую очередь это касается авиационных двигателей, комплектующих и самолетов большой вместимости.
(с) ato.ru
Согласно оценкам некоторых экспертов, дефицит мощностей составляет от 70 до 97%, в зависимости от вида деятельности. Те же эксперты отмечают некоторые улучшения в этом вопросе, но предстоит пройти еще очень длинный путь для того, что нагнать отставание.
Российский рынок ТоИР распаляет аппетиты всех крупных западных игроков в этой области, как крупных, так и мелких. Однако на данный момент он для них остается закрытым.
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31.05.2017
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