Состоялось выездное заседание Коллегии Министерства обороны России

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, сегодня, 31 мая 2017 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел выездное заседание Коллегии военного ведомства.

В заседании приняли участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса, общественных и других организаций. В рамках рассмотрения выполнения майских указов Президента России 2012 года и его поручений по итогам совещаний в Сочи обсуждался ход реализации Плана деятельности Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на 2016-2020 годы, а также вопросы подготовки к Международному военно-техническому форуму "АРМИЯ-2017", совершенствования информационных технологий Вооружённых Сил путём использования автоматизированных систем военного назначения и реализации программы "Эффективная армия".

(с) Министерство обороны России

Во вступительном слове глава военного ведомства заявил, что сегодня РВСН поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. "В боеготовом состоянии находятся 99% пусковых установок, из них более 96% - в постоянной готовности к немедленному пуску. Разрабатываются перспективные ракетные комплексы, способные преодолевать эшелонированную противоракетную оборону. Активно ведётся перевооружение 4 соединений на ракетный комплекс "Ярс" подвижного и шахтного базирования", - сообщил генерал армии Сергей Шойгу. "В результате к концу года уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой РВСН будет доведен до 66%", - подчеркнул Министр обороны и отметил, что техническое совершенствование РВСН будет продолжено.

Перейдя к вопросу подготовки к Международному военно-техническому форуму "АРМИЯ-2017", глава военного ведомства заявил, что, как показали итоги прошлого года, данное мероприятие превратилось в одну из ведущих мировых выставок вооружения и военной техники. В его работе приняло участие более полумиллиона человек, что в два раза больше, чем в 2015 году. "Расширилась статическая экспозиция Форума. Количество экспонатов увеличилось в 1,5 раза и превысило 11 тысяч. Свою продукцию представили 58 оборонных предприятий и холдингов из 13 стран. Впервые были развёрнуты национальные экспозиции предприятий оборонно-промышленных комплексов Армении, Белоруссии, Казахстана, Малайзии и Пакистана", ­- сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, более масштабной стала и динамическая программа. В ней было задействовано свыше 250 перспективных образцов вооружения и техники. В специальном показе были представлены 13 новых разработок беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов, а также перспективное бронетанковое вооружение, созданное на базе платформ "Армата", "Бумеранг" и "Курганец".

Министр обороны напомнил, что в этом году Форум пройдёт с 22 по 27 августа на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино, аэродрома Кубинка, во всех военных округах и на Северном флоте. "Форум обещает стать беспрецедентным как по масштабу, так и по насыщенности мероприятий. Уже приглашено более 100 иностранных делегаций", - заявил глава военного ведомства. Говоря об особенностях выставки, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что впервые показ вооружения, военной и специальной техники на полигоне Алабино будет проведён в ночное время. Также впервые планируется продемонстрировать возможности морских робототехнических комплексов.

"В научно-деловой программе примут участие известные общественные деятели и ведущие учёные. Помимо этого, в рамках Форума пройдут международные выставки вооружения, военной техники и боеприпасов, а также "Интеллектуальные промышленные технологии - 2017". Будут показаны высокопроизводительное оборудование и технологии для технического перевооружения предприятий промышленности", - проинформировал Министр обороны. "Необходимо сделать всё, чтобы Форум был организован на самом высоком уровне", - поставил задачу глава военного ведомства.

Коснувшись вопроса совершенствования информационных технологий Вооружённых Сил, Министр обороны отметил, что информация - это один из ключевых факторов достижения превосходства в вооружённом противоборстве. "Поэтому сегодня для более эффективного управления войсками активно внедряются новые технологии по сбору сведений, их обработке и представлению", - заявил генерал армии Сергей Шойгу.

Он сообщил, что в интересах Вооружённых Сил формируется Единое информационное пространство с банком данных, количество пользователей которого превышает 180 тыс. и ежегодно растёт более чем на 30%. "В Единое информационное пространство уже интегрированы автоматизированные системы 51 федерального органа исполнительной власти. Повышается оснащённость Национального центра управления обороной. С 2014 года уровень его автоматизации вырос в 7 раз", - уточнил глава военного ведомства.

По его словам, на испытательной площадке в парке "Патриот" ведётся апробация перспективных технологий обработки данных. В этой работе активно участвуют ведущие предприятия оборонной промышленности, научно-исследовательские организации, военные вузы и научные роты. "Сегодня обсудим пути дальнейшего развития информационного обеспечения армии и флота", - сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Перейдя к заключительному вопросу повестки заседания, Министр обороны напомнил, что в 2014 году в целях оптимизации расходов был проведен комплексный анализ основных затрат, и по его результатам разработана программа "Эффективная армия". "Её реализация позволила сэкономить свыше 40 млрд рублей. Нам удалось повысить эффективность использования бюджетных средств по таким направлениям, как военное образование, капитальное строительство, медицинское и тыловое обеспечение", - сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

Он также отметил, что хорошие результаты достигнуты и в обеспечении военнослужащих служебным жильём. "Учитывая, что потребности в служебном фонде нередко превышают наши возможности, было решено увеличить до рыночного уровня размер денежной компенсации за наём жилых помещений офицерами и прапорщиками", - сказал глава военного ведомства. По его словам, сегодня служебное жильё преимущественно строится там, где его не хватает или совсем нет, а снять квартиру или комнату не представляется возможным. "Такой подход позволяет существенно экономить бюджетные средства, выделяемые Министерству обороны на решение жилищного вопроса", - подчеркнул Министр обороны.

Глава военного ведомства отметил, что программа "Эффективная армия" также предусматривает переход на единые стандарты строительства зданий и сооружений с использованием современных технологий. "Это позволяет сократить сроки проектирования и строительства в два раза, снизить стоимость возводимых объектов за счёт унификации в два с половиной раза, уменьшить затраты на эксплуатационное содержание объектов более чем в три раза", - сказал генерал армии Сергей Шойгу.

В заключение Министр обороны подчеркнул, что это далеко не полный перечень эффективных решений, применяемых в повседневной деятельности Вооружённых Сил.