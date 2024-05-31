Французский спецназ охотится на собственных граждан, вступивших в ряды Исламского Государства

В американской газете "The Wall Street Journal" опубликована небезынтересная статья "France’s Special Forces Hunt French Militants Fighting for Islamic State", посвященная деятельности французских сил специального назначения в Ираке.

Военнослужащие сил специального назначения Франции в Сирии (с) www.strategic-culture.org

По словам иракских офицеров и бывших французских чиновников, силы специального назначения Франции в течение нескольких месяцев привлекают иракских военнослужащих к выслеживанию и уничтожению французских граждан, присоединившихся к "Исламскому государству" (запрещенному в России).

Иракские военные, возглавляющие борьбу за Мосул, сообщили о том, что французские спецслужбы предоставили иракским контртеррористическим войскам имена и фотографии 30 человек, идентифицированных как "особо важные цели" (high-value targets).

Используя координаты и другую информацию, предоставленную французской стороной, иракские войска с применением артиллерии и сухопутных сил уничтожили неразглашаемое число французских граждан.

По словам нынешнего и бывшего советников французского правительства по иностранным делам, мотивом данной операции является обеспечение того, чтобы французские граждане, которые сейчас находятся в рядах ИГ, не вернулись домой во Францию для осуществления терактов.

Пресс-секретарь министерства обороны Франции отказалась комментировать операцию. "Французские силы работают в тесном сотрудничестве с иракскими и другими иностранными партнерами в целях борьбы с джихадистами", - отметила она, имея в виду 1200 французских военнослужащих, которые помогают иракской армии вернуть Мосул.

Французские спецслужбы держатся в стороне от убийств (во Франции нет смертной казни), указывая иракским военнослужащим на цели в ИГ, отмечают нынешний и бывший советники французского правительства по иностранным делам.

Высокопоставленный сотрудник иракской полиции показал "The Wall Street Journal" список имен 27 предполагаемых членов ИГ, разыскиваемых Францией, и фотографии пяти из них. Французские спецслужбы приступили к распространению данного документа в начале наступления на Мосул в прошлом году. По мере того, как людей из списка убивают, он обновляется, отметил полицейский.

Один из мужчин в списке был идентифицирован как "Бадуш", согласно документу, в последний раз его видели в июле - он управлял белым автомобилем Kia в северной части Мосула и был в традиционной иракской одежде. Среди имен также были псевдонимы (Abu Ismael al-Fransi и Abu Souleyman al-Fransi), связывавшие этих мужчин с Францией или Бельгией, откуда были некоторые из исполнителей терактов в Париже. Министерство обороны Бельгии отказалось от комментариев.

У Франции нет ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), поэтому она направила в Мосул свои элитные войска, рассказал представитель одной из западных служб безопасности.

Около 40 французских специальных подразделений используют самые современные средства сбора данных, такие как разведывательные БЛА и устройства радиоперехвата, для помощи в поиске боевиков, рассказали старший офицер иракской контртеррористической службы и французские правительственные чиновники.

Иракские официальные лица заявили, что их вооруженные силы не учувствуют в систематических внесудебных убийствах боевиков ИГ, и любые подобные случаи будут расследоваться.

Пресс-секретарь министерства юстиции Ирака отказался говорить о том, находятся ли какие-либо боевики ИГ под стражей в Ираке. Иракские военные отмечают, что большинство боевиков сражаются до смерти.

"Если кто-то остался жив и находится в тюрьме, потому что сдался, он будет казнен в Ираке за присоединение к ИГ. Франция не будет вмешиваться", - сказал один из французских чиновников, знакомых с данным вопросом. - "Это удобное решение".

По оценке американской организации Soufan Group, занимающейся исследованием экстремизма, около 1700 французских граждан присоединились к боевикам в Ираке и Сирии. Французские правительственные чиновники считают, что сотни из этих людей либо погибли в бою, либо вернулись домой.

Другие западные страны составили списки своих граждан, состоящих в ИГ. Но, по словам иракских офицеров, только Франция занимается охотой на них в Мосуле.

Во Франции обсуждалась законность охоты на своих граждан, когда осенью 2015 года страна присоединилась к американской кампании в Сирии. Авиационный удар в октябре того года, по-видимому, убил французских боевиков вблизи Ракки, и правительство попыталось ответить на критику, сославшись на положение в Уставе Организации Объединенных Наций, который позволяет государствам-членам использовать любые средства "законной самообороны", если те подвергаются нападению.

Французские законы и конституция не дают никакой защиты гражданам, которые берут в руки оружие для борьбы с правительством, отметил Мишель Верпо, профессор конституционного права в Университете Пантеон-Сорбонна в Париже.

"Французы борются не с государством, а с вооруженной группой", - сказал господин Верпо. "С юридической точки зрения это очень неопределенная ситуация".

Во Франции ведутся дискуссии на тему лишения гражданства за присоединение к террористическим группам, чтобы предотвратить возвращение боевиков на родину, как это делается в Великобритании. Это предложение встретило жесткое сопротивление в парламенте.

По словам двух иракских офицеров, в битве за Мосул погибли десятки французских граждан, сражающихся против ИГ. Семимесячное наступление со стороны иракских сил и международных союзников приближается к тому, чтобы выдавить оставшихся боевиков ИГ из западной части Мосула, последнего крупного оплота боевиков в Ираке.

Французский спецназ часто передвигается по Мосул без иракских партнеров. Они ищут дома, оставленные иностранными боевиками, а также командные центры в поисках физических доказательств или документов, которые связывают французских граждан с ИГ, сказали два высокопоставленных иракских офицера по борьбе с терроризмом.

В апреле французские спецслужбы исследовали клинику недалеко от кампуса университета Мосула, сверяя идентичность раненых со списком французских граждан, присоединившихся к ИГ.

По словам иракского офицера, французские войска, часто носившие иракскую форму и передвигавшиеся на автомобилях с иракскими эмблемами, особенно обеспокоены любыми специалистами по химическому оружию, работающими в университетском кампусе.

Как отметил офицер, Мосульский университет использовался ИГ в качестве командного центра, пока иракские войска не вернули кампус в январе.

Иракские и французские официальные лица сообщили, что у французского спецназа есть команда судебно-медицинской экспертизы, которая собирает вещественные доказательства - ткани и кости мертвых и раненых, а также выбрасываемые стаканы и посуду - чтобы сверить ДНК по списку разыскиваемых боевиков.

Как отмечает бывший советник по иностранным делам французского правительства, команда собрала образцы костей мертвого боевика и провела анализ ДНК для сравнения с ДНК французских граждан, подозреваемых в присоединении к ИГ.

В январе группа из четырех французских спецназовцев отправилась в квартал по соседству. Двое из солдат проверили документы местных жителей, в то время как двое других стояли на страже. "У них здесь свои цели", - сказал иракский офицер, проходивший рядом.

Как сказали два иракских офицера, работавших с французскими спецназовцами, недавно те сосредоточили внимание на Республиканской больнице - крупном комплексе в Старом городе Мосула. Старый город, ущелье густонаселенных улиц и переулков, является коммерческим центром и последним районом в Мосуле под контролем боевиков.

Французы подозревают, что оставшиеся высокопоставленные командиры ИГ, в том числе граждане Франции, скрываются в больнице.