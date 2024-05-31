В Балтийском море нашли погибшую советскую подлодку



Подводная лодка типа Щ

Источник: © РИА Новости / Михаил Озерский Подводная лодка типа ЩИсточник: © РИА Новости / Михаил Озерский

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Водолазы экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" смогли обнаружить в Балтийском море, предположительно, еще одну легендарную советскую подводную лодку, погибшую в годы Великой отечественной войны, сообщил РИА Новости в среду руководитель экспедиции Константин Богданов.

В мае этого года экспедиция проходила в районе островов Гогланд и Большой Тютерс. Тогда были обнаружены две погибшие подводные лодки времен Великой Отечественной войны Щ-320 и Щ-406.

"При последующем, уже после проведения мемориальной акции, сканировании дна в районе острова Большой Тютерс был обнаружен еще один интересный объект. Последующая расшифровка данных гидролокации и изучение материалов дают основание полагать, что поисковики разведывательно-водолазной команды обнаружили корпус еще одной лодки типа "Щука", - сказал Богданов.

По его словам, это может оказаться любая из четырех не найденных до сих пор лодок этого типа, хотя по общим очертаниям она больше всего напоминает лодку 10-й серии. В то же время, согласно историческим данным, единственная оставшаяся ненайденной подводная лодка этой серии могла погибнуть гораздо западнее, в район острова Эланд или в районе Калбодагрунда.

Богданов напомнил, что участникам предыдущей экспедиции удалось установить, что Щ-320 и Щ-406 подорвались на минах. "По состоянию подводных лодок видно, что и там, и там экипаж после подрыва боролся за жизнь. В одной из лодок полностью открыт люк, во второй, вероятнее всего, оставшийся в живых экипаж пытался спастись на специальном аппарате", - отметил он.

Экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" проводятся на местах гибели советских кораблей в годы Великой Отечественной войны с 2005 года при поддержке Минобороны и лично депутата Госдумы РФ генерала армии Николая Ковалева. За это время обнаружены более 10 лодок, в том числе пять именно в районе островов Гогланд и Большой Тютерс.