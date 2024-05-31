В-2 регулярно меняет "кожу"



Стелс-бомбардировщик В-2 Spirit

Источник: Northrop Grumman Стелс-бомбардировщик В-2 SpiritИсточник: Northrop Grumman

Компания Orbital ATK получила контракт на сумму 90 млн долл США на производство композитных материалов для технического обслуживания тяжелых стелс-бомбардировщиков В-2 Spirit, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (30 мая).

Производство материалов будет выполняться на объекте компании в Дейтоне (ОГайо) с конца текущего года.

В-2 является стелс-бомбардировщиком с межконтинентальной дальностью полета и построен компанией Northrop Grumman. Самолет способен применять ядерное оружие и может нести 40 тыс фунтов (18 т) обычной боевой нагрузки от противобункерных УАБ JDAM с лазерным наведением до бомбовых кассет. В основном самолеты взлетают с базы Уитмэн, экипаж два человека, цена одной машины 1,6 млрд долл. Сложная композитная структура планера требует тщательного технического обслуживания в специальных ангарах с климат-контролем. В-2 состоит на вооружении с 1988 года, в общей сложности изготовлено 20 единиц.