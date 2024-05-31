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"Акаш" и только "Акаш"

01.06.2017 Военный паритет 51 0
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Akash
Индийские ракеты класса "земля-воздух" Akash
Источник: EPA/JAGADEESH NV

Министерство обороны Индии приняло решение отменить международный конкурс на закупку нового ЗРК малой дальности (Short Range Surface to Air Missile - SR-SAM) и вместо них закупит два дополнительных полка самоходных комплексов Akash национальной разработки и производства, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на NDTV (29 мая).

Армия начнет получать комплексы нового производства с декабря 2018 года. Первые два полка начали формироваться с мая 2015 года, планировалось, что дополнительные два полка будут оснащены ЗРК иностранной разработки. В конкурсе участвовали "3-4 фирмы с мировым именем".

ЗРК "Акаш" новой постройки будет иметь много конструктивных улучшений по сравнению с базовым образцом, станет более компактным и мобильным, отмечает источник.


Концепция боевого применения ЗРК Akash
Источник: рис. Daily Pakistan
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Индия
Продукция
Akash

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