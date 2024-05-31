"Акаш" и только "Акаш"



Индийские ракеты класса "земля-воздух" Akash

Источник: EPA/JAGADEESH NV Индийские ракеты класса "земля-воздух" AkashИсточник: EPA/JAGADEESH NV

Министерство обороны Индии приняло решение отменить международный конкурс на закупку нового ЗРК малой дальности (Short Range Surface to Air Missile - SR-SAM) и вместо них закупит два дополнительных полка самоходных комплексов Akash национальной разработки и производства, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на NDTV (29 мая).

Армия начнет получать комплексы нового производства с декабря 2018 года. Первые два полка начали формироваться с мая 2015 года, планировалось, что дополнительные два полка будут оснащены ЗРК иностранной разработки. В конкурсе участвовали "3-4 фирмы с мировым именем".

ЗРК "Акаш" новой постройки будет иметь много конструктивных улучшений по сравнению с базовым образцом, станет более компактным и мобильным, отмечает источник.