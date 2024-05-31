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"Эйрбас" активно сотрудничает с Китаем по вертолетам

01.06.2017 Военный паритет 44 0
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Вертолет ЕС135/Н135
Вертолет ЕС135/Н135
Источник: фото Airbus Helicopters

Компания Airbus Helicopters начала строительство в Китае завода по финальной сборке вертолетов H135, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на quwa.org.

Строительство завода ведется в Циндао (провинция Шаньдун, северо-восток страны) и будет завершено к 2018 году. Отмечается, что в течение 10 лет будет собрано 100 вертолетов для оснащения служб скорой медицинской помощи, поиска и спасения, пожарных частей, правоохранительных органов и туристических компаний. Максимальный темп производства может доходить до 18 машин в год.

Совладельцами завода являются Airbus Helicopters и местная Qingdao United General Aviation Company Limited (UGAC), доля "Эйрбас" составляет 51%. Европейский концерн полагает, что емкость рынка вертолетов этого типа в Китае составляет до 600 единиц. Н135 является ребрендингом ЕС135, имеет максимальную взлетную массу 2980 кг, максимальную дальность 609 км, максимальную скорость 278 км/ч, может перевозить до шести пассажиров, экипаж два человека.

Хотя Китай не может получать западные вооружения и оборонные технологии, европейские производители охотно сотрудничают с Пекином по гражданской и коммерческой технике. Например, Airbus Helicopters сотрудничает с вертолетным дивизионом корпорации AVIC (Aviation Industry Corporation of China) по вертолету AC352/H175, компания Safran Helicopter Engines ведет совместную разработку с AVIC турбовального двигателя WZ-16.
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Китай
Продукция
Тип 001А
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
AVIC
Safran
Проекты
Медицина

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