"Экскалибур" - новая чешская вариация "Града"
|
|
Чешская вариация РСЗО ВМ-21МТ Grad
Источник: Defence24.pl
На выставке IDET 2017 Чехия продемонстрировала модернизированный вариант 122 мм РСЗО ВМ-21МТ Grad (БM-21 MT "Град", колесная формула 4х4), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence24.pl (31 мая).
Базовая система предназначена для огневой поддержки наземных войск на расстоянии стрельбы от 2000 до 20000 м. Основным требованием к модернизации было повышение точности стрельбы и сокращение времени подготовки к ведению огня, а также быстрое оставление позиции.
ПУ оснащена 40 ракетами, чешская модернизация под названием Excalibur Army позволила несколько улучшить дальностные характеристики - минимальная дистанция стрельбы уменьшена до 1600 м, максимальная увеличена до 20380 м, запуск всех ракет занимает всего около 20 секунд, накрывается площадь 70 гектаров. Максимальная скорость машины 90 км/ч.
Польская армия имеет на вооружении модернизированные РСЗО данного типа WR-40 Langusta разработки компании Huta Stalowa Wola. Боевая машина имеет новое шасси, систему управления огнем, дальность доведена до почти 40 км.
|Чешская вариация РСЗО ВМ-21МТ Grad
|Источник: Defence24.pl
|Чешская вариация РСЗО ВМ-21МТ Grad
|Источник: Defence24.pl
|Чешская вариация РСЗО ВМ-21МТ Grad
|Источник: Defence24.pl
|
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.05.2017 Без вести продавшие
31.05.2017 Белорусский сектор прицеливания
30.05.2017 На вооружение общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе поступили новейшие образцы техники
10.05.2017 Герой Российской Федерации Юрий Долгорукий
05.05.2017 Комплексы "Бастион" и "Бал" показали на ночной репетиции Парада Победы в Калининграде
27.04.2017 Российские военнослужащие примут участие в параде Победы 9 мая в Цхинвале
27.04.2017 Ракетный комплекс "Бастион" представят жителям Камчатки на параде 9 мая
25.04.2017 Рогозин: ВМФ нуждается в расширении поставок кораблей проекта 21631