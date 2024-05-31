"Экскалибур" - новая чешская вариация "Града"



Чешская вариация РСЗО ВМ-21МТ Grad

Источник: Defence24.pl Чешская вариация РСЗО ВМ-21МТ GradИсточник: Defence24.pl

На выставке IDET 2017 Чехия продемонстрировала модернизированный вариант 122 мм РСЗО ВМ-21МТ Grad (БM-21 MT "Град", колесная формула 4х4), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence24.pl (31 мая).

Базовая система предназначена для огневой поддержки наземных войск на расстоянии стрельбы от 2000 до 20000 м. Основным требованием к модернизации было повышение точности стрельбы и сокращение времени подготовки к ведению огня, а также быстрое оставление позиции.

ПУ оснащена 40 ракетами, чешская модернизация под названием Excalibur Army позволила несколько улучшить дальностные характеристики - минимальная дистанция стрельбы уменьшена до 1600 м, максимальная увеличена до 20380 м, запуск всех ракет занимает всего около 20 секунд, накрывается площадь 70 гектаров. Максимальная скорость машины 90 км/ч.

Польская армия имеет на вооружении модернизированные РСЗО данного типа WR-40 Langusta разработки компании Huta Stalowa Wola. Боевая машина имеет новое шасси, систему управления огнем, дальность доведена до почти 40 км.

Чешская вариация РСЗО ВМ-21МТ Grad Источник: Defence24.pl

Чешская вариация РСЗО ВМ-21МТ Grad Источник: Defence24.pl