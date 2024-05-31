Китай создал систему спутникового зондирования, покрывающую 70% Азии
|
|
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Источник: AP Photo/ Andy Wong
Ключевой объект по осуществлению мониторинга расположен в Пекине, остальные - на северо-западе и в южной части страны
ПЕКИН, 31 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай впервые успешно протестировал национальную систему наземных станций, осуществляющих контроль за сетью спутников дистанционного зондирования с покрытием всей территории КНР и 70% Азии. Об этом сообщило агентство Xinhua.
Ключевой объект по осуществлению мониторинга расположен в Пекине, остальные - на северо-западе и в южной части страны. Работа над созданием данной системы ведется с 2007 года.
Как проинформировали журналистов в правительственном инспекционном комитете, она будет использоваться для проведения дистанционных измерений, прежде всего применительно к территории Северо-Западного Китая и Южно-Китайского моря.
|
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются