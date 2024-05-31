Уралвагонзавод наградил будущую техническую элиту



Уралвагонзавод

Источник: finobzor.ru УралвагонзаводИсточник: finobzor.ru

ЦАМТО, 31 мая. Лучшие ученики школ Дзержинского района – победители олимпиады по физике на призы депутата Законодательного собрания Свердловской области, исполнительного директора Уралвагонзавода Владимира Рощупкина, а также лучшие студенты НТИ (филиала) УрФУ получили награды от Уралвагонзавода.

Торжественная церемония прошла в заводском Дворце культуры имени И.В.Окунева.

Победителей олимпиады поздравил и вручил планшетные компьютеры главный инженер Уралвагонзавода Юрий Шаньгин. Заслуженные награды получили Денис Баранов, ученик 9 класса МАОУ Лицей №39, Глеб Банных, одиннадцатиклассник из МАОУ Гимназия №86, и Павел Чешков, выпускник 11 класса МАОУ СОШ №61. Павел уже третий год подряд демонстрирует блестящее знание физики, уверенно лидируя на олимпиаде.

В нынешнем году в олимпиаде по физике приняли участие 58 учащихся 9-11 классов школ Дзержинского района Нижнего Тагила. Состязание для любителей точных наук проводится четвертый год и призвано не только выявить талантливых учеников, но и привить любовь к дисциплине, без которой невозможно получить востребованную в современном мире техническую специальность.

Четыре студента Нижнетагильского технологического института (филиала) Уральского федерального университета стали лауреатами стипендии имени первого главного конструктора Уралвагонзавода по вагоностроению Дмитрия Лоренцо. В 2017 году ее лауреатами стали студент IV курса Роман Казунин, студентка III курса Анна Сосновских, студент III курса Павел Белоусов и студентка II курса Анна Пашутина.

Стипендия была учреждена в 2005 году в честь выдающегося инженера-конструктора Уралвагонзавода Дмитрия Николаевича Лоренцо, который возглавлял вагоностроительное КБ предприятия с 1935 по 1959 годы. Он создал школу грузового вагоностроения на Среднем Урале, внес огромный вклад в развитие отрасли.

Именная стипендия назначается один раз в год лучшим студентам из числа кандидатов, представленных технологическим департаментом НТИ (филиала) УрФУ. Вуз является многолетним партнером Уралвагонзавода в области подготовки высококвалифицированных инженерных кадров и входит в состав его корпоративного университета.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".