Уралвагонзавод наградил будущую техническую элиту
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Уралвагонзавод
Источник: finobzor.ru
ЦАМТО, 31 мая. Лучшие ученики школ Дзержинского района – победители олимпиады по физике на призы депутата Законодательного собрания Свердловской области, исполнительного директора Уралвагонзавода Владимира Рощупкина, а также лучшие студенты НТИ (филиала) УрФУ получили награды от Уралвагонзавода.
Торжественная церемония прошла в заводском Дворце культуры имени И.В.Окунева.
Победителей олимпиады поздравил и вручил планшетные компьютеры главный инженер Уралвагонзавода Юрий Шаньгин. Заслуженные награды получили Денис Баранов, ученик 9 класса МАОУ Лицей №39, Глеб Банных, одиннадцатиклассник из МАОУ Гимназия №86, и Павел Чешков, выпускник 11 класса МАОУ СОШ №61. Павел уже третий год подряд демонстрирует блестящее знание физики, уверенно лидируя на олимпиаде.
В нынешнем году в олимпиаде по физике приняли участие 58 учащихся 9-11 классов школ Дзержинского района Нижнего Тагила. Состязание для любителей точных наук проводится четвертый год и призвано не только выявить талантливых учеников, но и привить любовь к дисциплине, без которой невозможно получить востребованную в современном мире техническую специальность.
Четыре студента Нижнетагильского технологического института (филиала) Уральского федерального университета стали лауреатами стипендии имени первого главного конструктора Уралвагонзавода по вагоностроению Дмитрия Лоренцо. В 2017 году ее лауреатами стали студент IV курса Роман Казунин, студентка III курса Анна Сосновских, студент III курса Павел Белоусов и студентка II курса Анна Пашутина.
Стипендия была учреждена в 2005 году в честь выдающегося инженера-конструктора Уралвагонзавода Дмитрия Николаевича Лоренцо, который возглавлял вагоностроительное КБ предприятия с 1935 по 1959 годы. Он создал школу грузового вагоностроения на Среднем Урале, внес огромный вклад в развитие отрасли.
Именная стипендия назначается один раз в год лучшим студентам из числа кандидатов, представленных технологическим департаментом НТИ (филиала) УрФУ. Вуз является многолетним партнером Уралвагонзавода в области подготовки высококвалифицированных инженерных кадров и входит в состав его корпоративного университета.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".
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31.05.2017
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