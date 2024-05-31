Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Уралвагонзавод наградил будущую техническую элиту

01.06.2017 ЦАМТО 37 0
0
Понравилась новость?
 0
Уралвагонзавод
Уралвагонзавод
Источник: finobzor.ru

ЦАМТО, 31 мая. Лучшие ученики школ Дзержинского района – победители олимпиады по физике на призы депутата Законодательного собрания Свердловской области, исполнительного директора Уралвагонзавода Владимира Рощупкина, а также лучшие студенты НТИ (филиала) УрФУ получили награды от Уралвагонзавода.

Торжественная церемония прошла в заводском Дворце культуры имени И.В.Окунева.

Победителей олимпиады поздравил и вручил планшетные компьютеры главный инженер Уралвагонзавода Юрий Шаньгин. Заслуженные награды получили Денис Баранов, ученик 9 класса МАОУ Лицей №39, Глеб Банных, одиннадцатиклассник из МАОУ Гимназия №86, и Павел Чешков, выпускник 11 класса МАОУ СОШ №61. Павел уже третий год подряд демонстрирует блестящее знание физики, уверенно лидируя на олимпиаде.

В нынешнем году в олимпиаде по физике приняли участие 58 учащихся 9-11 классов школ Дзержинского района Нижнего Тагила. Состязание для любителей точных наук проводится четвертый год и призвано не только выявить талантливых учеников, но и привить любовь к дисциплине, без которой невозможно получить востребованную в современном мире техническую специальность.

Четыре студента Нижнетагильского технологического института (филиала) Уральского федерального университета стали лауреатами стипендии имени первого главного конструктора Уралвагонзавода по вагоностроению Дмитрия Лоренцо. В 2017 году ее лауреатами стали студент IV курса Роман Казунин, студентка III курса Анна Сосновских, студент III курса Павел Белоусов и студентка II курса Анна Пашутина.

Стипендия была учреждена в 2005 году в честь выдающегося инженера-конструктора Уралвагонзавода Дмитрия Николаевича Лоренцо, который возглавлял вагоностроительное КБ предприятия с 1935 по 1959 годы. Он создал школу грузового вагоностроения на Среднем Урале, внес огромный вклад в развитие отрасли.

Именная стипендия назначается один раз в год лучшим студентам из числа кандидатов, представленных технологическим департаментом НТИ (филиала) УрФУ. Вуз является многолетним партнером Уралвагонзавода в области подготовки высококвалифицированных инженерных кадров и входит в состав его корпоративного университета.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Уралвагонзавод

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 00:27
  • 4
США нужно больше "Рейдеров"
  • 01.06 00:12
  • 25
Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
  • 31.05 23:36
  • 24
О модернизации танков Т-80БВ
  • 31.05 23:19
  • 17
ОДК завершила второй этап летных испытаний новейшего авиационного двигателя ПД-14
  • 31.05 23:10
  • 2
Если Россия или Китай воспользуются этим недостатком американской армии, жди беды (The National Interest, США)
  • 31.05 22:17
  • 8
Застряли за границей
  • 31.05 21:51
  • 960
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.05 21:49
  • 24
"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
  • 31.05 21:35
  • 2
Разжалованная наука
  • 31.05 21:01
  • 13
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин: "Марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов"
  • 31.05 19:49
  • 38
Боеприпасы и пути развития стрелкового вооружения
  • 31.05 19:40
  • 20
Спецназ укроют плащами-невидимками
  • 31.05 19:39
  • 610
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 31.05 19:28
  • 8
Росгвардия возвращает имя Дзержинского и Красное Знамя
  • 31.05 19:16
  • 4885
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы