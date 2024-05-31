Доля новейшего оружия в РВСН к концу года достигнет 66%



Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1) в городе Балабаново. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1) в городе Балабаново. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

КУБИНКА (Подмосковье), 31 мая - РИА Новости. Оснащенность Ракетных войск стратегического назначения России новым вооружением и техникой достигнет 66% к концу этого года, заявил в среду министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Активно ведется перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс "Ярс" подвижного и шахтного базирования. В результате, к концу года уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой РВСН будет доведен до 66%", - сказал Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны.

Как сообщалось, к 2020 году средняя доля современного оружия и техники в ВС РФ должна вырасти до 70%, а в РВСН и некоторых других видах и родах войсках - до 100%.