Доля новейшего оружия в РВСН к концу года достигнет 66%
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Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1) в городе Балабаново. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
КУБИНКА (Подмосковье), 31 мая - РИА Новости. Оснащенность Ракетных войск стратегического назначения России новым вооружением и техникой достигнет 66% к концу этого года, заявил в среду министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"Активно ведется перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс "Ярс" подвижного и шахтного базирования. В результате, к концу года уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой РВСН будет доведен до 66%", - сказал Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны.
Как сообщалось, к 2020 году средняя доля современного оружия и техники в ВС РФ должна вырасти до 70%, а в РВСН и некоторых других видах и родах войсках - до 100%.
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31.05.2017
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