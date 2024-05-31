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Военно-транспортная авиация получит в 2017 году три новых Ил-76МД-90А

01.06.2017 РИА Новости 48 0
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Самолет ИЛ-76МД-90А. Архивное фото
Самолет ИЛ-76МД-90А. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Военно-транспортная авиация (ВТА) планирует получить в 2017 году три новых самолета Ил-76МД-90А, рассказал журналистам командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"В прошлом году мы получили два таких самолета. В этом планируется три борта. В настоящее время на базе центра боевой подготовки и переучивания лётного состава в Иваново идет активное обучение на новый самолет инструкторского и преподавательского состава", - сказал он.

Ил-76МД-90А, на котором установлены более экономичные и менее шумные двигатели ПС-90, является, по словам Бенедиктова, "абсолютно новым самолетом".

"Тяговооруженность на самолете увеличена, усилено шасси. У него другое, более совершенное, бортовое оборудование. Он превосходит Ил-76МД по грузоподъемности. Возможности нового самолета увеличены на 30-40%. Это касается и десантирования боевых машин ВДВ, в том числе БМД-4 "Ракушка", - сказал генерал.

Ил-76МД-90А - тяжелый самолет. Является глубоко модернизированной версией Ил-76МД. Предназначен для перевозки войск, тяжелой крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава, техники и грузов парашютным и посадочным способом. Также Ил-76МД-90А может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения площадных пожаров.
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД

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