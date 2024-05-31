Военно-транспортная авиация получит в 2017 году три новых Ил-76МД-90А
|
|
Самолет ИЛ-76МД-90А. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Военно-транспортная авиация (ВТА) планирует получить в 2017 году три новых самолета Ил-76МД-90А, рассказал журналистам командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
"В прошлом году мы получили два таких самолета. В этом планируется три борта. В настоящее время на базе центра боевой подготовки и переучивания лётного состава в Иваново идет активное обучение на новый самолет инструкторского и преподавательского состава", - сказал он.
Ил-76МД-90А, на котором установлены более экономичные и менее шумные двигатели ПС-90, является, по словам Бенедиктова, "абсолютно новым самолетом".
"Тяговооруженность на самолете увеличена, усилено шасси. У него другое, более совершенное, бортовое оборудование. Он превосходит Ил-76МД по грузоподъемности. Возможности нового самолета увеличены на 30-40%. Это касается и десантирования боевых машин ВДВ, в том числе БМД-4 "Ракушка", - сказал генерал.
Ил-76МД-90А - тяжелый самолет. Является глубоко модернизированной версией Ил-76МД. Предназначен для перевозки войск, тяжелой крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава, техники и грузов парашютным и посадочным способом. Также Ил-76МД-90А может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения площадных пожаров.
|
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.06.2017 Военно-транспортная авиация получила три специализированных самолета Ил-22
23.12.2016 Александр Якунин: работы над новым самолетом "судного дня" планируем начать в 2017 году
16.03.2016 Тормоз для авианосца
27.07.2016 Матрица импортозамещения
19.07.2016 Крепнет оборонный потенциал
06.02.2013 Главкомат ВВС грозит закрыть проект Ан-70
24.02.2012 Шаманов: ВДВ готовы решать любую задачу у границ РФ и в других странах – интервью
01.06.2017 Военно-транспортная авиация планирует получить два Ил-76МД-М в 2018 году