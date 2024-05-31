Шойгу проведет совещание о ходе реализации планов деятельности РВСН



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проведет в среду в подмосковной Кубинке выездное совещание коллегии Минобороны, на котором будет обсуждать ход реализации планов деятельности Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) до 2020 года, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Участники коллегии рассмотрят вопрос о ходе реализации планов деятельности Ракетных войсках стратегического назначения до 2020 года… В работе коллегии примет участие руководящий состав ВС РФ, представители органов государственной власти, ОПК, общественных и других организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании также обсудят вопросы совершенствования информационных технологий Вооруженных сил РФ с использованием автоматизированных систем военного назначения и реализацию программы "Эффективная армия". Кроме того, особое внимание будет уделено подготовке к международному военно-техническому форуму "Армия-2017".