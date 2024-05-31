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США планируют отправить автоматическую станцию к Солнцу

01.06.2017 ТАСС 38 0
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Источник: © NASA/JPL-Caltech/GSFC

Предполагается, что зонд подлетит к Солнцу в семь раз ближе, чем это удавалось какому-либо другому космическому аппарату

ВАШИНГТОН, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено отправить автоматическую межпланетную станцию к Солнцу. Предполагается, что зонд подлетит в семь раз ближе к Солнцу, чем какой-либо другой космический аппарат, ранее отправлявшихся человеком.

Намечается, что запуск станции состоится в промежутке между 31 июля и 19 августа 2018 года. Планируется, что зонд в ноябре будущего года приблизится к Солнцу на расстояние в 6,4 млн км. Это означает, что аппарат будет находиться в пределах короны Солнца, то есть внешних слоев его атмосферы, где температура может достигать 500 тыс. кельвинов (около 500 тыс. градусов по Цельсию) и даже нескольких миллионов кельвинов.

По замыслу американских ученых, в период по июнь 2025 года зонд совершит 24 витка по орбите вокруг Солнца, разгоняясь до скорости 724 тыс. км/ч. На каждый такой виток у него будет уходить 88 дней.

На борту аппарата стоимостью порядка $1,5 млрд будет находиться четыре комплекта научных инструментов. При помощи этой аппаратуры специалисты рассчитывают, в частности, осуществить различные измерения солнечной радиации. Кроме того, зонд должен будет передать на Землю фотоснимки, которые станут первыми, сделанными в пределах солнечной короны. Оборудование зонда будет защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, позволяющей выдержать температуру до примерно 1,4 тыс. градусов по Цельсию.

Как ожидается, подробно о новом проекте представители NASA и других подключенных к его реализации научно-исследовательских организаций США расскажут 31 мая на посвященной этому пресс-конференции. NASA обещает, что новая миссия по изучению, "вероятно, последнего района солнечной системы", еще не охваченного такого рода исследованиями, произведет революцию в представлении человека о процессах, протекающих на Солнце. Претворение в жизнь намеченных планов позволит внести "фундаментальный " в понимание причин "нагревания солнечной короны", а также возникновения солнечного ветра (потока ионизированных частиц, истекающего из солнечной короны) и "ответить на критически важные вопросы в гелиофизике, которые уже на протяжении нескольких десятилетий имеют высший приоритет", убеждено космическое ведомство США.

Как оно подчеркнуло, информация с борта аппарата будет иметь огромную ценность и с точки зрения подготовки дальнейших пилотируемых полетов за пределы нашей планеты, поскольку позволит прогнозировать "радиационную обстановку, в которой предстоит работать и жить будущим покорителям космоса".
31.05.2017
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принадлежат ТАСС
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