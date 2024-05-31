Шойгу: доля новейшего оружия РВСН достигнет 66% к концу года



Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН

Источник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСНИсточник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Ведется перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс "Ярс" подвижного и шахтного базирования

Оснащенность Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России новым вооружением и техникой достигнет к концу этого года 66%.

Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии ведомства.

По его словам, активно ведется перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс "Ярс" подвижного и шахтного базирования.

"В результате к концу года уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой РВСН будет доведен до 66%", — цитирует министра обороны "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что к 2020 году средняя доля современного оружия и техники в Вооруженных силах России должна вырасти до 70%, а в РВСН и некоторых других видах и родах войсках — до 100%.

Григорий Медведев