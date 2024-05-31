Шойгу: доля новейшего оружия РВСН достигнет 66% к концу года
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Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН
Источник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
Ведется перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс "Ярс" подвижного и шахтного базирования
Оснащенность Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России новым вооружением и техникой достигнет к концу этого года 66%.
Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии ведомства.
По его словам, активно ведется перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс "Ярс" подвижного и шахтного базирования.
"В результате к концу года уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой РВСН будет доведен до 66%", — цитирует министра обороны "РИА Новости".
Ранее сообщалось, что к 2020 году средняя доля современного оружия и техники в Вооруженных силах России должна вырасти до 70%, а в РВСН и некоторых других видах и родах войсках — до 100%.
Григорий Медведев
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31.05.2017
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