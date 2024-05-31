Шойгу: в российской армии сформировано единое информационное пространство
|
|
Сергей Шойгу
Источник: МО РФ
Министр обороны РФ подчеркнул, что информация является одним из "ключевых факторов достижения превосходства в вооруженном противоборстве"
КУБИНКА, 31 мая. /ТАСС/. Единое информационное пространство, позволяющее внедрять новые технологии по сбору и обработке информации, сформировано в российской армии. Об этом на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в конгрессно-выставочном центре "Патриот" заявил глава оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"В интересах Вооруженных сил формируется единое информационное пространство с банком данных, количество пользователей которого превышает 180 тыс. и ежегодно растет более чем на 30%", - сообщил он.
Шойгу подчеркнул, что информация является одним из "ключевых факторов достижения превосходства в вооруженном противоборстве". Для более эффективного управления войсками активно внедряются новые технологии по сбору сведений, их обработке и представлению.
"В единое информационное пространство уже интегрированы автоматизированные системы 51 федерального органа исполнительной власти. Повышается оснащенность Национального центра управления обороной. С 2014 года уровень его автоматизации вырос в семь раз", - сказал министр.
На испытательной площадке в парке "Патриот" ведется апробация перспективных технологий обработки данных, сообщил Шойгу. В этой работе, по его словам, активно участвуют ведущие предприятия оборонной промышленности, научно-исследовательские организации, военные вузы и научные роты.
|
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.06.2017 Состоялось выездное заседание Коллегии Министерства обороны России
01.06.2017 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ознакомился с "Порталом оборонных технологий" в КВЦ "Патриот"
01.06.2017 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел выездное заседание Коллегии военного ведомства
01.06.2017 Шойгу проведет совещание о ходе реализации планов деятельности РВСН
01.06.2017 В Кубинке представили портал оборонных технологий
29.05.2017 Министры обороны стран СНГ утвердили план совместных мероприятий на следующий год
25.05.2017 Министр обороны выступил на заседании Совета Федерации в рамках "правительственного часа"
22.05.2017 "Томагавки" уже нацелены на Россию