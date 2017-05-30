Российские ученые собрались "одеть" самолет в чувствительную "кожу"



Производство истребителей серии Су-30МК и Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Иркутск, 2015 год

Источник: Дмитрий Чистопрудов / chistoprudov.livejournal.com Производство истребителей серии Су-30МК и Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Иркутск, 2015 годИсточник: Дмитрий Чистопрудов / chistoprudov.livejournal.com

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Лаборатория Фонда перспективных исследований (ФПИ) создала систему, имитирующую ряд функций нервной системы человеческого организма, которую можно применять для диагностики состояния авиатехники, сообщил в интервью "Интерфаксу-АВН" руководитель лаборатории Андрей Носов.

"Наша задача, чтобы лет через двадцать роботизированные устройства имели свою чувствительную "кожу". Самолет - тот же робот во многом. И сегодня наша система делает его внешний контур интеллектуальным", - сказал А.Носов.

Он пояснил, что в лаборатории создали и внедряют систему для авиатехники, состоящую из сети оптоволоконных акустических и деформационных датчиков, соединенных с компьютером через преобразователь светового пучка в цифровой сигнал. Датчики внедряются в композитное покрытие или наклеиваются на поверхности авиатехники и собирают информацию о состояния различных узлов и деталей, которая анализируется программой.

"В полете производится экспресс-анализ. Если нагрузка выходит за рамки установленного порога, блок автоматически дает сигнал пилоту, перед которым на панели управления загорается желтый или красный индикатор, в зависимости от степени проблемы", - сказал А.Носов.

Кроме того, полная информация, полученная системой, может быть перезаписана на внешний накопитель после приземления для более полного анализа.

"Мы в рамках проекта ФПИ планомерно довели эту тему до уровня технологической готовности, в отношении которого уже сегодня принимаются решения о внедрении в образцы перспективной техники", - сказал А.Носов.

Ряд крупных российских авиастроителей уже заинтересовались новейшей разработкой: это компании "Туполев", "Сухой", "Иркут", "Московский вертолетный завод", "Камов" и группа компаний "Кронштадт", занимающаяся беспилотными аппаратами.

Ученые продолжают развивать свою разработку, стремясь расширить ее функциональные возможности и области применения.

"Будущее в том, чтобы система сама принимала решения и подстраивалась под любые неожиданные изменения. Дальше мы будем продолжать усложнять ее, расширять ее функциональные возможности, наделяя бОльшим количеством свойств нервной системы живого организма", - отметил А.Носов.

Полный текст интервью опубликован на сайтах interfax.ru и militarynews.ru.