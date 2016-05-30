В Москве завершилась юбилейная HeliRussia 2017



Вертолет Ми-38-2 (ОП-3) на выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Вертолет Ми-38-2 (ОП-3) на выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

С 25 по 27 мая Москве прошла юбилейная 10-я Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2017 - крупнейшая отраслевая выставка в Европе, демонстрирующая весь спектр продукции и услуг вертолетной индустрии. Согласно распоряжению Правительства России от 19 июня 2015 г. № 1140-р, организатор выставки - Минпромторг России. Титульный спонсор мероприятия - холдинг "Вертолеты России", официальный партнер - Exclases Holdings. Выставка проводится по инициативе и при поддержке Ассоциации Вертолетной Индустрии (АВИ).

Юбилейная выставка установила абсолютный рекорд за всю историю: в ней приняли участие 237 компаний, в том числе 50 иностранных, из 21 страны мира. На экспозиции было представлено 23 вертолета, 2 автожира, а также и 15 беспилотных летательных аппаратов отечественных и зарубежных производителей. Посетителями стали свыше 12 тысяч человек. В программе выставки состоялись премьерные показы новой техники, были организованы подписания соглашений, торжественные церемонии и награждения, состоялись многочисленные круглые столы и конференции - всего более 60 мероприятий.

Безусловно, основной темой выставки является демонстрация вертолетной техники, и HeliRussia 2017 не разочаровала посетителей, которые смогли увидеть как развитие уже известных моделей, так и совершенно новые летательные аппараты. На выставке были показаны новый транспортный вертолет Ми-38Т и Ми-171А2 в оффшорной конфигурации, а также сразу четыре версии вертолета "Ансат": пассажирскую, медико-эвакуационную и вариант с перспективным комплексом бортового оборудования; еще один "Ансат" в VIP-исполнении осуществлял демонстрационные полеты.

На выставке состоялись премьерные показы летного образца вертолета "Афалина", нового экологически чистого автомобиля-самолета ECOX7 "Гринфлай", впервые были продемонстрированы гирокоптеры "Вентокоптер" R1 и A1, а к началу выставки был приурочен первый полет нового российского вертолета Ка-62 в г. Арсеньев, после чего во второй день HeliRussia 2017 по теме этого события состоялась специальная пресс-конференция.

Среди зарубежных моделей интерес посетителей привлекли Bell 407GXP и AW139 российской сборки, канадский легкий вертолет Safari, AW119 Grand New, а также AirbusH145 в медико-эвакуационной версии - именно такие вертолеты используются сейчас Московским авиационным центром.

Ежегодно HeliRussia становится не только местом демонстраций и презентаций: специально к выставке компании-участники проводят переговоры и подписания важных документов. Так, с компаниями "ЮТэйр" и "Сбербанк Лизинг" холдинг "Вертолеты России" подписал меморандумы о сотрудничестве в области продвижения новой вертолетной техники; с Государственной транспортной лизинговой компанией холдинг подписал соглашение на поставку до 50 вертолетов к 2020 году, также ГТЛК был передан первый из шести вертолетов "Ансат" по заключенному ранее контракту.

Важный меморандум о взаимопонимании в области производства легкого Ка-226Т в Иране российская сторона заключила с компанией Iran Helicopter Support & Renewal Company. В общей сложности, "Вертолеты России" в рамках выставки подписали контракты общей стоимостью около 20 миллиардов рублей.

Деловая программа выставки HeliRussia традиционно включает в себя важные отраслевые мероприятия. Одним из них выступает Межведомственная научно-практическая конференция "Санитарная авиация и медицинская эвакуация", которая в этом году состоялась уже 6-й раз. За два дня конференции обсуждались достижения, перспективы и возможности развития санитарной авиации в России, прошли два практических мастер-класса по работе медицинских бригад на вертолетах "Ансат" и H145.

Другое ответственное мероприятие деловой программы - 9-я конференция "Рынок вертолетов: реалии и перспективы", которая дает уникальный срез информации по состоянию отечественного рынка вертолетной техники. 2-я конференция "Индустрия беспилотных авиационных систем" сфокусировалась на новом тренде использования смешанного парка из вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Также в рамках деловой программы состоялись другие важные мероприятия: 5-я научно-практическая конференция "Авиационное бортовое оборудование", семинар "Безопасность полетов легких вертолетов", конференция "Организация, оборудование и эксплуатация вертолетных площадок". Всего мероприятия деловой программы выставки посетили более 1000 человек.

Масштабу юбилейной HeliRussia соответствует торжественная программа. Одно из ее главных событий - награждение лауреатов премии АВИ "Лучший по профессии" по итогам 2016 года, которое было приурочено к грандиозной церемонии открытия выставки. Также на HeliRussia 2017 награждены победители молодежного инженерного конкурса "Вертолеты XXI века", который проводится холдингом "Вертолеты России"; впервые проведена церемония награждения победителей конкурса "Лучший аэродром АОН России" который проводит "ФЛА России"; награждены финалисты традиционного ежегодного фотоконкурса АВИ "Красота винтокрылых машин".

Итоги трех дней выставки в скором времени будут опубликованы в обзорном материале на официальном сайте вместе с фото- и видео галереей.