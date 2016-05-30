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Королева "прихорошилась"

30.05.2017 Warspot 301 0
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Новейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth готов к испытаниям. Вчера, 27 мая, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что компания BAE Systems опубликовала снимки полностью готовой летной палубы корабля и заявила о его готовности к прохождению первых испытаний.

Ходовые испытания авианосца должны были стартовать в марте этого года, но к установленному сроку подрядчики не успели нанести покрытие на летную палубу. Помимо этого, не были проведены тестовые пуски силовой установки. Вчера стало известно, что все основные работы на корабле завершены, и он сможет выйти в море в течение месяца.

Летная палуба авианосца HMS Queen Elizabeth. Источник: ukdefencejournal.org.uk

Как ранее заявляло Минобороны Великобритании, уже летом этого года начнутся ходовые испытания корабля в формате "5–1-5" (пять недель в море – неделя у берега – пять недель в море). По словам старшего лейтенанта Боба Хокинса, несущего службу на авианосце, все что установлено на корабле, уже проверено и работает в штатном режиме. В течение месяца завершатся все оставшиеся работы, и авианосец выйдет на ходовые испытания.

В столовой авианосца HMS Queen Elizabeth. Источник: ukdefencejournal.org.uk

Одновременно с ходовыми испытаниями должны начаться летные тесты. Первым летательным аппаратом, который сядет на борт Queen Elizabeth, станет вертолет Merlin, после чего корабль начнет принимать более тяжелые машины (Apache, Wildcat и Chinook). Кроме того, планируется провести посадки и взлеты истребителей-бомбардировщиков F-35B.

HMS Queen Elizabeth – головной корабль серии из двух авианосцев ВМС Великобритании. Корабль должен быть достроен в текущем году, а его приведение в полную боевую готовность запланировано на 2020 год. Авиакрыло корабля будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолетов Merlin. Кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжелые военно-транспортные вертолеты, а также конвертопланы V-22 Osprey.
28.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
AW-101
EH-101
F-35B
HMS Queen Elizabeth
MV-22 Osprey
Компании
BAE Systems
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Авианосец

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