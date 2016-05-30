"Шторм" и "Лидер" ждут лучших времен?



Авианосец проекта «Шторм» в состоянии обеспечить базирование до 90 летательных аппаратов. Для их взлета есть сразу два трамплина и две электромагнитные катапульты, а для посадки — аэрофинишер. Этот корабль спроектирован таким образом, чтобы снизить сопротивление воды почти на 20%

Источник: expert.ru Авианосец проекта «Шторм» в состоянии обеспечить базирование до 90 летательных аппаратов. Для их взлета есть сразу два трамплина и две электромагнитные катапульты, а для посадки — аэрофинишер. Этот корабль спроектирован таким образом, чтобы снизить сопротивление воды почти на 20%Источник: expert.ru

Россия движется вперед "с агрессивными планами по активизации своих военных сил", так как страна все больше скатывается к "реваншистской внешней политике", сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на thedrive.com (27 мая).

Автор стать Джозеф Тревитик (Joseph Trevithick) полагает, что некоторые пункты программы перевооружения, в частности, по двум проектам крупных надводных кораблей, могут стать неподъемными для российской оборонной промышленности. Это проекты атомного авианосца "Шторм" и тяжелого атомного эсминца "Лидер". По данным ведущей российской бизнес-ориентированной газеты "КоммерсантЪ", по новому плану перевооружения эти корабли могут остаться без финансирования. Вместо них серьезное внимание уделяется созданию новых баллистических ракет РС-26 "Рубеж", РС-28 "Сармат" и "Баргузин", программе производства стелс-истребителей Т-50 ПАКФА и бомбардировщика ПАК ДА.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о сокращениях производства Т-50, эта программа идет медленно с разными задержками и неудачами. По некоторым данным, к 2055 году эти самолеты должны составить примерно половину парка истребительной авиации ВВС России.

В 2015 году тогдашний командующий Северным флотом, ныне главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев "похвастался" агентству ТАСС, что авианосец проекта 2300Э "Шторм" "не будет иметь аналогов в мире" и будет стоить 5,6 млрд долл, что в два раза меньше, чем американцы потратят на свой авианосец класса Ford.

Информация о новом эсминце проекта 23560 "Лидер" скудна. В июле 2016 года российское государственное агенство "Спутник" сообщило, что это будет мощный универсальный боевой корабль. По внешнему виду он имеет некоторые "ледокольные черты". ВМФ России намерены приобрести несколько ракетных корветов "ледокольного типа" проекта 23550, оснащенных КР "Калибр-НК". Было неясно, откуда Кремль возьмет деньги на реализацию этих проектов, когда большие суммы идут на совершенствование ядерной триады и программ новейших стелс-самолетов. К концу 2015 года стало ясно, что эти проекты будут свернуты в "условиях суровой экономической реальности".

После окончания холодной войны экономика Россия быстро восстанавливалась за счет продажи огромных природных ресурсов, в первую очередь нефти и газа. Однако к 2014 году цены на сырую нефть начали падать, затем в марте 2014 года Кремль взял контроль за Крымским полуостровом Украины, в ответ Евросоюз и США ввели санкции. Это не остановило Кремль, и Россия начала военную поддержку сепаратистов в восточной части Украины и оказывать прямую помощь режиму сирийского диктатора Асада. Все эти действия породили "большие упреки" в мировом сообществе.

В октябре 2016 года был взят курс на сокращение военных расходов, в марте 2017 года было объявлено об их урезании на 25%. Некоторые эксперты оспаривали эту цифру, называя 10%. В любом случае сокращения ударят по судостроительным проектам, которые имеют длительный период реализации, причем с необходимостью направлять дополнительные средства на развитие соответствующей военно-морской инфраструктуры. Кроме того, Россия просто не имеет производственных мощностей и достаточные квалифицированные кадры, чтобы строить такие крупные корабли. Если бы страна решила построить авианосец, этот проект потребует огромных средств на подготовку строительства. Сообщения о том, что Россия предложила Индии построить авианосец по этому проекту, казались "просто смехотворными" на фоне таких структурных проблем.

Это неудивительно, так как инициатор авианосного проекта НИИ им. Крылова в Санкт-Петербурге не имел никакого опыта в проектировании и строительстве авианосцев. Единственный корабль такого класса ТАВКР "Адмирал Кузнецов" был построен в Украине, когда та была частью Советского Союза. В настоящее время Кремль планирует капитальный ремонт и модернизацию этого корабля, который может стоить ни много ни мало 700 млн долл, что может вывести авианосный крейсер из боевого состава флота на долгий срок.

Аналогичные проблемы преследуют и проект "Лидер". По сообщениям российских СМИ, их должен строить "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, но этот завод с 1999 года не построил ни одного военного корабля таких параметров. Водоизмещение "Лидера" называется как 17500 т, что "почти абсурдно". Даже значительно скромные по размерам военные корабли (корветы по 2200 и фрегаты по 4500 т) Россия строит в течение более 10 лет.

Комплексная модернизация судостроительной промышленности далека от завершения. Пока этого не произойдет Россия, вероятно, будет "бесконечно" задерживать свои планы по строительству крупных надводных кораблей, полагаясь на подводные лодки и легкие прибрежные корабли с крылатыми ракетами, пишет источник.