В сети опубликовано видео уничтожения техники террористов с вертолета Ка-52
|
|
Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
В сети опубликовали видео уничтожения техники запрещенной в России группировки "Исламское государство" юго-восточнее сирийской Пальмиры. Технику атаковали российские ударные вертолеты Ка-52, которые применяли противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) "Вихрь-1М".
Российская авиагруппа была развернута в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе правительства, после чего включилась в борьбу с террористическими группировками.
|
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.09.2016 "Премьер" готовится к взлету
07.09.2016 "Высокоточные комплексы": дальность полета ракет вертолетов вырастет вдвое
06.07.2016 "Адмирал Кузнецов" возьмет на себя функционал "Мистраля"
20.01.2016 Импортозамещение - «блеск и нищета» российского оборонно-промышленного комплекса
01.09.2015 «Гром» победы, раздавайся!
26.12.2013 Кто закручивает «Вихрь»
24.12.2013 «Калашников» определил приоритеты
03.09.2013 С «Вихрем» по жизни