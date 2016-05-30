В сети опубликовано видео уничтожения техники террористов с вертолета Ка-52



Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

В сети опубликовали видео уничтожения техники запрещенной в России группировки "Исламское государство" юго-восточнее сирийской Пальмиры. Технику атаковали российские ударные вертолеты Ка-52, которые применяли противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) "Вихрь-1М".

Российская авиагруппа была развернута в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе правительства, после чего включилась в борьбу с террористическими группировками.