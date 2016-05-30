Цифровая военная машина



Национальный центр управления обороной РФ

Источник: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ/ТАСС Национальный центр управления обороной РФИсточник: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ/ТАСС

Как работает Национальный центр управления обороной

Заступивший на боевое дежурство в декабре 2014 года российский Национальный центр управления обороной (НЦУО) стал одной из самых современных в мире систем этого типа. Насколько его появление изменило боеспособность вооруженных сил и каковы его возможности — разбиралась "Лента.ру".

Скорость реакции

Одним из ключевых моментов начатой в конце 2000-х годов радикальной военной реформы стало создание объединенных стратегических командований, призванных сосредоточить "под одной крышей" управление всеми войсками и силами на территории военных округов. Цель такого объединения — повышение скорости реакции военной машины на возникающие угрозы и облегчение управления межвидовыми группировками.

В верхней части командной пирамиды цепочки управления сходились в Центральный командный пункт (ЦКП) Генштаба и созданный позже ситуационный центр Минобороны, однако на этом уровне система давала сбой: как отметил еще в 2014 году начальник Генштаба Валерий Герасимов, ЦКП не располагал достаточными возможностями по сбору и обработке значимой информации и не имел средств для координации действий войск в режиме реального времени, равно как и для оперативной выработки вариантов реакции на происходящее. В этих условиях ЦКП становился еще одним передаточным звеном, фиксируя информацию о событиях снизу и передавая в войска решения сверху, в то время как командиры на местах действовали, не обладая всей полнотой информации. Как отметили опрошенные "Лентой.ру" военные специалисты, в случае реального крупного конфликта, при резком сокращении времени реакции на события, быстродействия и уровня информированности ЦКП могло не хватить для своевременного и адекватного решения.

Особенно актуальной эта проблема становилась в российских условиях, где реальны угрозы, требующие быстрой перегруппировки на значительные расстояния (в том числе за пределы страны — в частности, при действиях в рамках ОДКБ) большого количества войск из разных округов, что регулярно отрабатывается на учениях. Возможность непрерывного получения информации и управления процессом в верхнем звене при этом неоценима и прямо определяет скорость реакции военной машины в целом.

Новое качество управления было продемонстрировано довольно быстро: структуры объединенных командований в лице ОСК Юг, управляющего силами Южного военного округа и Черноморского флота, успешно справились с задачей быстрой и бескровной нейтрализации Вооруженных сил Украины в Крыму, при этом зарубежные специалисты отмечали исключительно высокую скорость и скоординированность действий "вежливых людей". НЦУО заработал спустя 10 месяцев после крымских событий, и его возможности демонстрировались уже в ходе сирийской операции, обеспечивая координацию действий флота, ВКС, сил специальных операций, подразделений обеспечения и прочих структур на протяжении всей кампании.

Что внутри

Если раскладывать работоспособность НЦУО на составляющие, в основе будут три основных компонента: люди, система сбора, обработки и распределения информации и вычислительные мощности.

Атриум НЦУО Источник: i-korotchenko.livejournal.com

С первым компонентом все более-менее понятно: обработкой входящей информации и ее анализом в НЦУО занимается больше людей, чем в предшествовавших структурах, кроме того, эти структуры слиты воедино, что обеспечивает скорость и оперативность реакции на проблему. Второй касается взаимодействия НЦУО со штабами партнеров по ОДКБ, другими министерствами и ведомствами: в военную информационную сеть включены около 80 федеральных ведомств и организаций, взаимодействие с которыми может быть необходимо как для решения повседневных задач, так и в случае войны. Третий основывается на возможностях суперкомпьютера НЦУО, производительность которого оценивается в 16 петафлопс, способного хранить данные объемом 236 петабайт. По состоянию на лето 2016 года эти показатели делали суперкомпьютер НЦУО пятым по мощности в мире и, по всей видимости, первым среди супер-ЭВМ аналогичных зарубежных военных центров управления. Суперкомпьютер НЦУО построен с использованием российских процессоров, работает под управлением специальной версии операционной системы Astra Linux российской разработки и, по утверждениям разработчиков, неуязвим к атакам наподобие недавно распространявшегося вируса WannaCry.

Видимая часть НЦУО — известный комплекс зданий на Фрунзенской набережной — многим известна, но система военного управления этим не исчерпывается: сетецентричные принципы обмена информацией обеспечивают разнесение и дублирование функций между географически удаленными запасными командными пунктами, сохраняя непрерывное управление в режиме реального времени.

Коллеги и конкуренты

Собственными командными центрами располагают многие крупные державы. На Западе наибольшими возможностями обладает Национальный военный командный центр (National Military Command Center, NMCC) США и новый командный центр Минобороны Франции, за характерную форму здания и по аналогии со зданием Минобороны США получивший название Гексагон.

Одна из комнат NMCC Источник: globalsecurity.org

В США эволюция межвидовых командных центров начинается в 1950-е годы. В настоящее время NMCC является важнейшим звеном управления J-3 (оперативного) в составе Объединенного комитета начальников штабов. Так же, как и российский НЦУО, он обеспечивает координацию действий всех видов вооруженных сил. Вместе с тем, по оценкам отечественных специалистов, российский НЦУО превосходит американский по уровню координации действий за счет более развитой информационной сети, позволяющей координировать работу военных, гражданских и коммерческих структур (в частности, транспортных и иных инфраструктурных компаний), занятых в решении задач обороны страны. Так же, как и российский центр, американский представляет собой один из наиболее крупных узлов большой сети стандартных и защищенных командных пунктов, наземных, подземных и воздушных, позволяющей при необходимости дублировать функции и заменять выбитые звенья.

Гексагон Источник: Wikipedia

Во Франции новый комплекс зданий министерства обороны с командным центром нового поколения — Гексагон — строился в течение восьми лет в 15-м округе Парижа, на площади Балар, в прессе его часто называют L'Hexagone Balard. Строительство сопровождалось громким коррупционным скандалом, парижская мэрия пыталась заблокировать стройку из-за сокращения площадей для возведения социального жилья. Французский комплекс отличается большим количеством инновационных строительных и энергосберегающих технологий, включая рекуперацию тепловой энергии из серверных помещений и использование солнечных батарей, но о характеристиках его системы управления мало что известно.

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Недавняя атака вируса WannaCry, нанесшая серьезный ущерб гражданским и коммерческим структурам, мало затронула военные системы управления, не считая отдельных периферийных звеньев, использующих доступные коммерческие ОС. Тем не менее киберугрозы сегодня рассматриваются как одна из главных опасностей для современных военных машин развитых стран, боеспособность которых во все большей степени зависит от цифровых систем обмена данными, управления и целеуказания. Рост значимости этих систем демонстрируется и разницей в объеме доступной информации: о стратегических ядерных силах стран, официально входящих в ядерный клуб, и возможностях их боевых зарядов мы знаем куда больше, чем об их военных суперкомпьютерах.

Илья Крамник