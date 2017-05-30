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Самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" начнут поступать в войска до 2020 года

30.05.2017 ЦАМТО 425 2
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Комплекс "Коалиция-СВ"
Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ"
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

ЦАМТО, 29 мая. Серийные поставки самоходных артиллерийских установок (САУ) "Коалиция-СВ" в российские войска начнутся до 2020 года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский.

"В войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", – сказал М.Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.

Основа огневой мощи САУ 2С35 "Коалиция-СВ" – это пушка 2А88 калибра 152 мм со скорострельностью более 10 выстр./мин., что выше скорострельности других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания пушки. Кроме того, в комплект вооружения "Коалиции" входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом "Корд".

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться при помощи специальной автоматизированной системы управления, которой оснащена САУ. Для стрельбы из "Коалиции" могут использоваться управляемые снаряды. Корректировка траектории полета ведется с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Также могут применяться осколочно-фугасные снаряды, сообщает "РИА Новости".
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Корд
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
beka1
1047
№1
30.05.2017 01:25
Особенно порадовало, что МОГУТ применяться ОФС! Ох уж эти журналюги...
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RU
Байкал57
75
№2
30.05.2017 03:48
Голь на выдумки хитра. В Донецке есть батарея 122мм САУ с приданной автовышкой 15м для корректировки. В лесу обычно и за строениями стоит.
"Коалиции" бы с завода привязной аэростатик на 100м.
0
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