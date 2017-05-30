Самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" начнут поступать в войска до 2020 года
|
|
Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ"
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС
ЦАМТО, 29 мая. Серийные поставки самоходных артиллерийских установок (САУ) "Коалиция-СВ" в российские войска начнутся до 2020 года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский.
"В войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", – сказал М.Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.
Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.
Основа огневой мощи САУ 2С35 "Коалиция-СВ" – это пушка 2А88 калибра 152 мм со скорострельностью более 10 выстр./мин., что выше скорострельности других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания пушки. Кроме того, в комплект вооружения "Коалиции" входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом "Корд".
Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться при помощи специальной автоматизированной системы управления, которой оснащена САУ. Для стрельбы из "Коалиции" могут использоваться управляемые снаряды. Корректировка траектории полета ведется с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Также могут применяться осколочно-фугасные снаряды, сообщает "РИА Новости".
|
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.05.2017 Серийные поставки "Коалиции-СВ" в российские войска начнутся до 2020 года
06.10.2016 В ЗВО поступит 10 новейших самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» для войсковых испытаний
19.05.2017 С небес на землю: Минобороны ускоряет перевооружение Сухопутных войск
18.04.2017 Король Севера: российский флот стал ведущей силой в Арктике
22.02.2017 Шойгу: ударный потенциал высокоточного оружия РФ к 2021 году повысится в 4 раза
22.02.2017 Шойгу: попытки Запада мешать установлению более справедливого миропорядка ведут к хаосу
22.02.2017 Центру Хруничева предоставили рассрочку по выплате 1,8 млрд руб Минобороны
22.02.2017 "Ратники" идут
|
beka1
1047
|
№1
30.05.2017 01:25
Особенно порадовало, что МОГУТ применяться ОФС! Ох уж эти журналюги...
|
0Сообщить модератору