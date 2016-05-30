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Япония создает собственную спутниковую систему позиционирования

30.05.2017 ТАСС 161 0
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Н2А
Запуск японской ракеты Н2А с космодрома Танэгасима
Источник: http://ria.ru/

В перспективе система позволит Токио отказаться от сервиса GPS

ТОКИО, 29 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии создает полностью автономную систему регионального космического позиционирования и навигации, которая будет защищена от вмешательства извне и со временем позволит отказаться от услуг американской системы GPS.

С этой целью будет сформирована группировка спутников серии "Митибики" ("Указывающий дорогу"), сообщает газета "Санкэй".

Первый из них уже был запущен в сентябре 2010 года, второй отправится на орбиту через несколько дней. До конца года предполагается запустить третий "Митибики", которые и организуют первичную систему позиционирования и навигации. Вместе с использованием GPS она позволит обслуживать потребителей в Японии 24 часа в сутки. Погрешность при позиционировании у нее будет всего три сантиметра. У GPS она составляет порядка 10 метров.

К 2023 финансовому году Япония будет иметь семь спутников серии "Митибики", что позволит, в случае необходимости, полностью отказаться от GPS.

Особенность этой системы - в высокой степени шифрования сигналов. Это дает возможность, как утверждается, надежно защитить их от помех, которые могут создавать враждебные государства или террористические организации. Помимо гражданских пользователей на "Митибики" предполагается полностью переключить вооруженные силы и спецслужбы Японии.
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Япония
Проекты
GPS

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