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Балтийский флот получил первые в 2017 году истребители Су-30СМ

30.05.2017 ТАСС 167 0
Разделы: Авиация, Флот
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Су-30СМ
Переданный в состав авиации Балтийского флота истребитель Су-30СМ (бортовой номер "72 синий") во время промежуточной посадки в Новосибирске при перелете из Иркутска. 27.05.2017
Источник: Алексей Пошин / ВКонтакте

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения "4+" оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением

КАЛИНИНГРАД, 29 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Парк самолетов авиабазы морской авиации Балтийского флота, дислоцированной на территории Калининградской области, пополнили еще два истребителя Су-30СМ. Об этом  сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"С поступлением этих самолетов - первых в 2017 году - морская авиация Балтийского флота теперь располагает тремя истребителями Су-30СМ", - сказал Мартов.

Первый самолет прибыл на Балтийский флот в середине декабря прошлого года, в 2017-м флот пополнят еще несколько Су-30СМ, которые должны заменить Су-24М.

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения "4+" оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Также машина может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей.

Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей в любое время суток и при любых метеорологических условиях.
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-24
Су-24М
Су-30
Проекты
БФ

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