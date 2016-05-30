Спецназ ФСБ завершил антитеррористические учения в Крыму
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Сотрудники спецназа ФСБ России во время учений по освобождению заложников в Евпатории
Источник: © РИА Новости / Макс Ветров
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости, Виктор Лященко. Подразделения спецназначения ФСБ России завершили масштабные антитеррористические учения в Крыму, которые включали несколько этапов, в том числе на море и в горно-лесистой местности, сообщили в крымском управлении ФСБ РФ.
"Учения подразделений специального назначения завершены. Их итоги показали высокую готовность к проведению антитеррористических мероприятий и противодействию диверсионным группам", - сказали журналистам в ведомстве.
Учения стартовали 24 мая. В них приняли участие около 2 тысяч человек.
Первый этап предусматривал отработку действий по нейтрализации условной группы неустановленных вооруженных сил, осуществивших захват морских объектов нефтегазодобывающего предприятия "Черноморнефтегаз". Второй - освобождение здания пансионата в Евпатории и заложников, захваченных группой условных террористов. Третий - отработка действий спецназа на отдельных участках прибрежной и горно-лесистой местности.
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29.05.2017
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