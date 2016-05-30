Серийные поставки "Коалиции-СВ" в российские войска начнутся до 2020 года
|
|
Самоходная гаубица бригадного звена 2С35 "Коалиция-СВ" калибра 152 мм
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Серийные поставки самоходных артиллерийский установок "Коалиция-СВ" в российские войска начнутся до 2020 года, сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
"В войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", - заявил Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.
Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.
На "Коалиции-СВ" установлена пушка калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания пушки. Также в комплект вооружения "Коалиции" входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом "Корд".
Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться при помощи специальной автоматизированной системы управления, которой оснащен комплекс. Для стрельбы из "Коалиции" могут использоваться управляемые снаряды. Корректировка траектории полета ведется с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Также могут применяться осколочно-фугасные снаряды.
|
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.05.2017 Самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" начнут поступать в войска до 2020 года
06.10.2016 В ЗВО поступит 10 новейших самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» для войсковых испытаний
19.05.2017 С небес на землю: Минобороны ускоряет перевооружение Сухопутных войск
16.05.2017 Рогозин назначен председателем совета директоров АО "ГЛОНАСС"
26.04.2017 Полярный патруль
18.04.2017 Король Севера: российский флот стал ведущей силой в Арктике
11.04.2017 Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
05.04.2017 Между "Рокотом" и "Фениксом"