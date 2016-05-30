Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМС США завершили приемочные испытания авианосца CVN-78 "Джеральд Р.Форд"

30.05.2017 ЦАМТО 124 0
0
Понравилась новость?
 0
CVN 78 Gerald R. Ford
Первый выход в море на заводские ходовые испытания головного построенного для ВМС США атомного авианосца нового типа CVN 78 Gerald R. Ford. Ньюпорт-Ньюс, 08.04.2017
Источник: Huntington Ingalls Industries

ЦАМТО, 29 мая. Командование кораблестроения и вооружения ВМС США 26 мая сообщило об успешном завершении приемочных испытаний атомного многоцелевого авианосца (АВМА) CVN-78 "Джеральд Р.Форд".

Испытания корабля группой технического контроля и проверок ВМС США (INSURV) проходили в Атлантическом океане в период с 24 по 26 мая. Основной целью приемочных испытаний стала демонстрация группе INSURV возможностей экипажа проводить операции в море и соответствие корабля тактико-техническим требованиям, определенным заказчиком. В настоящее время авианосец находится на заключительном этапе подготовки к передаче флоту.

До ходовых испытаний группа INSURV провела швартовные испытания авианосца, включавшие более 200 демонстраций и инспекций в порту. Трехдневные испытания в море также включали более 500 демонстраций и инспекций корпуса корабля, механических и электрических систем.

Названный в честь 38-ого президента США CVN-78 "Джеральд Р.Форд" является первым из авианосцев нового поколения класса CVN-21. Он заменит первый американский атомный авианосец "Энтерпрайз" (CVN-65), который был официально выведен из боевого состава ВМС США 3 февраля 2017 года.

Строительство авианосца началось в 2008 году. Киль CVN-78 был заложен 14 ноября 2009 года. Спуск корабля на воду состоялся 9 ноября 2013 года. Сроки ввода авианосца в боевой состав ВМС США неоднократно переносились из-за необходимости решения множества технических проблем, возникших при интеграции новых систем. Заводские испытания CVN-78 завершились в апреле 2017 года.

Церемония закладки киля второго авианосца серии, "Джон Ф.Кеннеди" (CVN-79), состоялась в августе 2015 года. В мае 2016 года с "Хантингтон ингаллс индастриз" был заключен первый контракт на разработку плана постройки АВМА CVN-80 "Энтерпрайз", который станет третьим авианосцем класса "Джеральд Р.Форд". Стоимость соглашения составила 152 млн. долл. АВМА CVN-81 может быть заказан в 2023 ф.г.

Новый авианосец, сохраняя общую конструкцию корпуса АВМА "Нимиц", будет обладать расширенными техническими возможностями, включая новую систему боевого управления, перепроектированную надстройку; большую по размерам взлетно-посадочную палубу, позволяющую увеличить количество самолетовылетов на 20% практически в любых метеоусловиях, новую ядерную силовую установку и усовершенствованную электроэнергетическую систему. Корабль будет оборудован электромагнитной катапультой для запуска самолетов EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и усовершенствованным аэрофинишером (AAG), двухдиапазонной РЛС. Применение новейших технологий позволит сократить численность экипажа и снизить нагрузку на него, а также сократить эксплуатационные расходы в течение 50-летнего срока эксплуатации.
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-78
CVN-79
CVN-80
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.05 12:47
  • 1
Российские ученые собрались "одеть" самолет в чувствительную "кожу"
  • 30.05 12:38
  • 8
Ким Чен Ын укрощает воздух
  • 30.05 12:36
  • 16
Боеприпасы и пути развития стрелкового вооружения
  • 30.05 11:34
  • 46
«Ядерные поезда» России отправляются в путь
  • 30.05 11:18
  • 1
СМИ: Российский боевой дрон "Орион" поднялся на испытаниях до 5,7 км
  • 30.05 11:18
  • 29
Стратегия быстрого глобального обмана
  • 30.05 11:17
  • 5
Качественный прорыв: Российская армия получила БМП-3 с тепловизорами
  • 30.05 10:30
  • 3
Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
  • 30.05 10:28
  • 41
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 30.05 09:22
  • 50
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 30.05 09:11
  • 8
ОДК завершила второй этап летных испытаний новейшего авиационного двигателя ПД-14
  • 30.05 08:46
  • 9
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
  • 30.05 08:35
  • 1
Ключевые направления развития ВВС США
  • 30.05 08:28
  • 5
Стоимость стартового стола для "Ангары" на Восточном составит 58 млрд руб.
  • 30.05 07:55
  • 1
В Санкт-Петербурге спущен на воду новый высокоманевренный рейдовый буксир "РБ-393"
другие обсуждаемые темы