ВМС США завершили приемочные испытания авианосца CVN-78 "Джеральд Р.Форд"



Первый выход в море на заводские ходовые испытания головного построенного для ВМС США атомного авианосца нового типа CVN 78 Gerald R. Ford. Ньюпорт-Ньюс, 08.04.2017

Источник: Huntington Ingalls Industries Первый выход в море на заводские ходовые испытания головного построенного для ВМС США атомного авианосца нового типа CVN 78 Gerald R. Ford. Ньюпорт-Ньюс, 08.04.2017Источник: Huntington Ingalls Industries

ЦАМТО, 29 мая. Командование кораблестроения и вооружения ВМС США 26 мая сообщило об успешном завершении приемочных испытаний атомного многоцелевого авианосца (АВМА) CVN-78 "Джеральд Р.Форд".

Испытания корабля группой технического контроля и проверок ВМС США (INSURV) проходили в Атлантическом океане в период с 24 по 26 мая. Основной целью приемочных испытаний стала демонстрация группе INSURV возможностей экипажа проводить операции в море и соответствие корабля тактико-техническим требованиям, определенным заказчиком. В настоящее время авианосец находится на заключительном этапе подготовки к передаче флоту.

До ходовых испытаний группа INSURV провела швартовные испытания авианосца, включавшие более 200 демонстраций и инспекций в порту. Трехдневные испытания в море также включали более 500 демонстраций и инспекций корпуса корабля, механических и электрических систем.

Названный в честь 38-ого президента США CVN-78 "Джеральд Р.Форд" является первым из авианосцев нового поколения класса CVN-21. Он заменит первый американский атомный авианосец "Энтерпрайз" (CVN-65), который был официально выведен из боевого состава ВМС США 3 февраля 2017 года.

Строительство авианосца началось в 2008 году. Киль CVN-78 был заложен 14 ноября 2009 года. Спуск корабля на воду состоялся 9 ноября 2013 года. Сроки ввода авианосца в боевой состав ВМС США неоднократно переносились из-за необходимости решения множества технических проблем, возникших при интеграции новых систем. Заводские испытания CVN-78 завершились в апреле 2017 года.

Церемония закладки киля второго авианосца серии, "Джон Ф.Кеннеди" (CVN-79), состоялась в августе 2015 года. В мае 2016 года с "Хантингтон ингаллс индастриз" был заключен первый контракт на разработку плана постройки АВМА CVN-80 "Энтерпрайз", который станет третьим авианосцем класса "Джеральд Р.Форд". Стоимость соглашения составила 152 млн. долл. АВМА CVN-81 может быть заказан в 2023 ф.г.

Новый авианосец, сохраняя общую конструкцию корпуса АВМА "Нимиц", будет обладать расширенными техническими возможностями, включая новую систему боевого управления, перепроектированную надстройку; большую по размерам взлетно-посадочную палубу, позволяющую увеличить количество самолетовылетов на 20% практически в любых метеоусловиях, новую ядерную силовую установку и усовершенствованную электроэнергетическую систему. Корабль будет оборудован электромагнитной катапультой для запуска самолетов EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и усовершенствованным аэрофинишером (AAG), двухдиапазонной РЛС. Применение новейших технологий позволит сократить численность экипажа и снизить нагрузку на него, а также сократить эксплуатационные расходы в течение 50-летнего срока эксплуатации.