Глава "Ильюшина" Алексей Рогозин: пришло время мобилизации



Алексей Рогозин

Источник: Пресс-служба депутата Алексея Рогозина Алексей РогозинИсточник: Пресс-служба депутата Алексея Рогозина

ЦАМТО, 29 мая. Авиакомплекс им. С.В.Ильюшина получил качественно новую миссию в развитии авиации, став головным предприятием транспортного дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), и для предприятия настало время мобилизации.

Об этом заявил недавно назначенный генеральный директор "Ильюшина", вице-президент ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин на первой расширенной встрече с трудовым коллективом.

Собрание прошло в переполненном конференц-зале, который не вместил всех желающих поприсутствовать, и А.Рогозин сразу же сделал предложение очередную встречу провести там, где проходит настоящая жизнь авиаконструкторов – в цеху, буквально под крылом самолета. Новый руководитель был представлен сотрудникам почетным генеральным конструктором "Ильюшина", дважды Героем Социалистического труда Генрихом Васильевичем Новожиловым, который подчеркнул, что с этого момента он не только официально, но и символически принят в ряды ильюшинцев.

"Ильюшинский стиль работы – это делать просто, надежно и долговечно", – сказал легендарный авиаконструктор в качестве напутствия. Он призвал Алексея Рогозина придерживаться этих принципов, которыми предприятие руководствуется на протяжении уже более 80 лет.

В свою очередь, Алексей Рогозин рассказал присутствующим о новой роли, которую предприятие берет на себя в дивизионе транспортной авиации ОАК, в который, помимо "Ильюшина", вошли сразу несколько компаний, включая ульяновский завод "Авиастар-СП", воронежский завод ВАСО и Экспериментальный машиностроительный завод им. Мясищева в Жуковском.

Генеральный директор подчеркнул, что с этого момента ответственность за выпускаемую продукцию стала общей для всех.

"Я поручаю в течение месяца разработать систему по сбору, анализу и внедрению рационализаторских предложений, в том числе не связанных с технологией, а связанных с организацией процессов в целом. Еще раз напоминаю, процессы ради результата, не ради того, чтобы просто что-то делать. По графику уходить своевременно домой – это тоже понятно, но сейчас время мобилизации", – сказал Алексей Рогозин.

Он обозначил ключевые программы, возложенные на авиаконструкторов "Ильюшина", отметив, что количество их велико как никогда.

В заключении своего выступления он напомнил о приближающемся Дне военно-транспортной авиации, который празднуется 1 июня. Судьба военно-транспортной авиации и российской армии в целом во многом зависит от той работы, которая сегодня будет организовываться в транспортном дивизионе ОАК и на "Ильюшине". Об этом же говорил приглашенный на встречу на "Ильюшине" заместитель командующего ВТА, главный инженер полковник Михаил Козлов.

"Всего два месяца, как Алексей Рогозин возглавляет дивизион, но уже проделана очень большая работа по взаимодействию с ВТА. Алексей Дмитриевич и его новая команда побывали уже на большинстве наших аэродромов, на всех типах самолетов, разговаривали с летным, инженерно-техническим составом и не только спрашивают, какие проблемы существуют, но уже начинают их решать", – отметил Михаил Козлов.

Завершая встречу, Алексей Рогозин выразил благодарность всем присутствующим, высказал надежду на понимание и поддержку, предложил, чтобы подобные встречи стали регулярными, и призвал вернуть в российское небо ильюшинские самолеты.

"Давайте честно говорить, что мы можем, что не можем, и самое главное – предлагать решения. Сегодня это ключевой вопрос. Времени на раскачку у нас точно нет, мы сегодня должны создать перспективный облик в том числе и нашей фирмы. Я его называю Ил-2.0. Это, по сути, некая программа изменений, которые должны учитывать лучшие наши традиции. Мы хотим вернуть "Илы" в небо. Мы хотим сделать так, чтобы наши самолеты летали. Не бразильские самолеты, не шведские, не итальянские, а наши. Мы – авиационная держава", – заключил новый глава "Ильюшина".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ОАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина".