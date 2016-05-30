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"Коммерсант": Шойгу и Лавров обсудят в Каире широкий спектр вопросов, в том числе в сфере ВТС

30.05.2017 ЦАМТО 156 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 29 мая. В Каире 29 мая пройдет встреча министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате "2+2". В центре внимания будут как двусторонние вопросы – оружейные сделки и восстановление авиаперелетов, так и многочисленные проблемы региона, пишет "Коммерсант".

Как сообщил дипломатический источник "Коммерсанта" в Москве, на переговорах будет обсуждаться "возможность продления или переподписания договора о стратегическом партнерстве между Россией и Египтом, который заключили в 2009 году (на 10 лет) тогдашние президенты Дмитрий Медведев и Хосни Мубарак".

Впрочем, как отмечает газета, до уровня "золотого века" советских времен сотрудничество Москвы и Каира в военно-технической сфере в ближайшее время довести вряд ли удастся. Египет заинтересован в покупке российского вооружения и техники либо в кредит, либо за деньги Саудовской Аравии, спонсирующей правительство президента ас-Сиси. Обе схемы накладывают ограничения на объем контрактов.

По словам источника "Коммерсанта" в Минобороны РФ, на переговорах будет обсуждаться реализация пакета контрактов примерно на 3,5 млрд. долл., подписанного в 2014 году. Соглашения подразумевают поставки Каиру российских систем ПВО, артиллерии, стрелкового оружия, а также авиации. В частности, будет затронут и вопрос о приобретении Египтом Ка-52К, предназначенных для вертолетоносцев "Мистраль", – предполагается, что в этом году стороны оформят контракт как минимум на 32 машины. С учетом того, что изначально "Мистраль" дорабатывался под требования ВМФ России, вопрос можно считать почти улаженным: осталось согласовать ценовые параметры, отметил источник "Коммерсанта" в системе ВТС.

"Коммерсант" напоминает, что в 2016 году Россия передала Египту три дивизиона зенитных ракетных комплексов "Антей-2500", в этом году планируется поставка одной партии МиГ-29М/М2 (всего предусмотрена передача 46 истребителей).
29.05.2017
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Страны
Египет
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
Ка-52
МиГ-29М
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С-300В
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Персоны
Медведев Дмитрий
Шойгу Сергей

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