В РВСН продолжается поставка "МИОМ" для ПГРК "Ярс"



Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69

Источник: http://www.autocatalogue.ru/ Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69Источник: http://www.autocatalogue.ru/

ЦАМТО, 29 мая. В РВСН продолжается поставка перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования, среди которых – машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва" и машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).

В 2017 году в перевооружаемые соединения РВСН поступят 11 машин инженерного обеспечения и маскировки, а также дистанционного разминирования. Темпы поставок перспективных образцов инженерного вооружения сохранятся на том же уровне, что и в этом году.

До конца 2017 года РВСН получат рекордное количество инженерной техники в истории современной России. В четыре соединения, перевооружаемых на ракетный комплекс "Ярс", поступят 12 МИОМ и МДР.

МДР создавалась в 2013 году в рамках ОКР "Ярс" для повышения живучести и защищенности агрегатов подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях, для разминирования участков маршрутов движения колонн техники от дистанционных управляемых минных полей, радиоуправляемых мин и фугасов.

В войсковых условиях была проведена проверка боевой эффективности МДР "Листва" на уничтожение (обезвреживание) минно-взрывных устройств (спецсборок инженерных боеприпасов) и первые две машины уже поставлены в Новосибирское и Тейковское ракетные соединения.

Внедрение МИОМ обеспечивает выполнение таких задач как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление (уширение). С помощью данной техники производится инженерная разведка минно-взрывных заграждений и разминирование местности; расчистка дорог на полевой позиции и их планировка, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.