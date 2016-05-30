Военные химики ЗВО завершили апробацию станций специальной обработки в Курской области



Новейшие машины химической разведки РХМ-6 тестируют военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого выхода на полигоне Прудбой (Волгоградская обл.).

Источник: sdelanounas.ru Новейшие машины химической разведки РХМ-6 тестируют военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого выхода на полигоне Прудбой (Волгоградская обл.).Источник: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 29 мая. Военнослужащие подразделений РХБ защиты ЗВО, дислоцированных в Курской области, завершили апробацию новейшей универсальной станции специальной обработки (УССО) и подготовили новейшее оборудование для проведения в летнем периоде занятий с личным составом подразделений.

Универсальный комплекс позволяет в течение одного часа обработать до 40 комплектов индивидуальной защиты военнослужащих, провести санитарную обработку до 30 военнослужащих и до 3 единиц вооружения и специальной техники, в том числе габаритных.

В новом учебном периоде военные химики смогут отработать вопросы проведения РХБ разведки, постановки аэрозольных завес и очистки вооружения и военной техники после выхода из условно зараженного района с использованием новейших машин УССО, машин постановки дымовой завесы ТДА-3 и средств РХБ разведки РХМ-6 на базе БТР-80, сообщает пресс-служба Западного военного округа.