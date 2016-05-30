

Генерал-лейтенант Игорь Макушев

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC Генерал-лейтенант Игорь МакушевИсточник: © Антон Новодережкин/ТАСC

ЦАМТО, 29 мая. Научно-исследовательский центр Минобороны создан в Иннополисе в Татарстане. Он займется разработкой робототехники, сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев.

Для реализации в Вооруженных Силах передовых информационных технологий на территории Иннополиса (особая экономическая зона в Татарстане) сформирован научно-исследовательский центр. Это уникальная площадка для работы лучших молодых ученых со всей страны.

С этого года центр должен обеспечить внедрение в интересах Министерства обороны актуальных разработок в таких наукоемких областях, как робототехника, системы управления и связи, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.