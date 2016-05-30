В 2017 году количество учений РВСН возрастет в полтора раза



Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)

Источник: МО РФ Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)Источник: МО РФ

ЦАМТО, 29 мая. В текущем году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений. Учения будут проходить в сложной и напряженной обстановке, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств.

Изменяется не только интенсивность, но и количество проводимых учений: если в 2016 году их было около 100, то теперь их количество возрастет более чем в 1,5 раза.

РВСН планируют добиться повышения показателей полевой выучки личного состава ракетных полков, частей и подразделений охраны и обеспечения за счет увеличения продолжительности мероприятий тактической и тактико-специальной подготовки, включая отработку задач несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

В каждом периоде обучения 2017 года будет проведена отработка режимов несения боевого дежурства в высших степенях боевой готовности более чем 40 ракетных полков и частей обеспечения и охраны.

В текущем году планируется провести более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет, предусматривающих проведение летных испытаний перспективных образцов вооружения, продление сроков эксплуатации существующих ракетных комплексов, а также учебно-боевые пуски.

Будет продолжена работа, направленная на повышение выучки личного состава, усложнение требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, максимальное приближение боевой учебы к условиям ведения современного боя; своевременное освоение новых образцов вооружения.

Кроме того, в 2017 году в РВСН продолжится практика внезапных проверок состояния боевой готовности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.