Дмитрий Булгаков проинспектировал ход строительства железной дороги в Воронежской области
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Генерал армии Дмитрий Булгаков. Источник: oboznik.ru
ЦАМТО, 29 мая. Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал ход строительства двухпутного электрифицированного железнодорожного участка Журавка-Миллерово.
По итогам инспекции Дмитрий Булгаков провел совещание штаба строительства с участием вице-президента ОАО "РЖД" Олега Тони, заместителя генерального директора АО "РЖДстрой" Сергея Бачурина, начальника центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РДЖ" Владимира Антонца и других должностных лиц.
"К настоящему времени военнослужащие железнодорожных войск России выполнили 97% земляных работ общим объемом 9,6 млн. куб. м. Оставшиеся работы будут завершены в июне", – сказал генерал армии Дмитрий Булгаков по итогам рабочей поездки в Воронежскую область.
В настоящее время продолжаются работы по укладке верхнего строения пути общим объемом 177,2 км. На сегодняшний день произведена укладка рельсошпальной решетки, протяженностью около 120 км. Все работы ведутся в соответствии с планом.
К выполнению задач по строительству железной дороги в обход Украины привлечены пять отдельных железнодорожных батальонов механизации и три отдельных путевых железнодорожных батальона.
В целом группировка насчитывает более 1 тыс. человек и свыше 500 ед. автомобильной, инженерной и специальной техники.
Также силами железнодорожных войск на объект строительства передислоцированы и сформированы хоппер-дозаторные вертушки, с помощью которых будут осуществляться балластировочные работы на железной дороге. Данный вид работ является одним из заключительных этапов строительства.
Открытие рабочего движения на двухпутном электрифицированном железнодорожном участке Журавка-Миллерово планируется в августе текущего года. Темпы укладки верхнего строения пути на порученных Минобороны участках позволяют завершить эти работы в установленные сроки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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29.05.2017
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