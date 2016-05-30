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На сборе начальников служб поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ впервые показано новое водолазное снаряжение

30.05.2017 ЦАМТО 139 0
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СМК-2097
Новый многофункциональный модульный катер СМК-2097 ОАО КАМПО
Источник: http://www.tetis-pro.ru/

ЦАМТО, 29 мая. В рамках сбора руководящего состава служб поисковых и аварийно-спасательных работ флотов, который проходил в Севастополе на базе Центра подготовки водолазных специалистов и спасателей ВМФ Объединенного учебного центра, впервые было продемонстрировано уникальное вентилируемое водолазное снаряжение (СВВ).

Это снаряжение разработано российским предприятием "КАМПО" для Военно-морского флота и предназначено для использования в ходе аварийно-спасательных операций в особо сложных условиях моря, в том числе при сильном загрязнении морской воды на различных глубинах.

Снаряжение, демонстрационные погружения в котором проведены в учебном морском полигоне Центра подготовки водолазных специалистов и спасателей ВМФ, позволит, после приема на вооружение обеспечить выполнение подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ в условиях низких температур воды и воздуха, в средах с повышенной плотностью и наличием различных загрязнений, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов.

СВВ может использоваться в тех случаях, когда применение снаряжения с легочно-автоматической подачей является небезопасным, а также позволяет проводить, водолазные работы в состоянии нулевой плавучести (зависания) водолаза.

Основное отличие снаряжения СВВ от принятого на вооружение универсального водолазного снаряжения СВУ-5 состоит в наличии в составе комплекта специального вентилируемого шлема.

Сбор прошел под руководством начальника Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитана 1 ранга Дамира Шайхутдинова.

Основные тактико-технические характеристики СВВ

Снаряжение работоспособно в двух режимах:

в основном режиме – с использованием воздуха, подаваемого с поверхности;

в аварийном режиме – при прекращении подачи воздуха с поверхности – от аварийного дыхательного аппарата.

Снаряжение обеспечивает дыхание водолаза на глубинах до 60 м в воде с температурой от -2 до +35 град С.

Масса полного комплекта снаряжения, размещенного на водолазе – не более 80 кг;

Габаритные размеры снаряжения в укладочном ящике (пластмассовом или деревянном) – не более 800Ч581Ч479 мм.

Габаритные размеры шлема – не более 450Ч350Ч350 мм, аварийного аппарата – не более 650Ч210Ч150 мм.

Снаряжение работоспособно в неограниченном районе плавания в интервале температур:

- воды – от -2 до +35 град. С (кроме пульта подачи газа);

- воздуха – от -30 до +50 град. С (для пульта подачи газа и кабель-шланговой связки).

Водолазный шлем и аварийный дыхательный аппарат работоспособны после кратковременного (в течение 10 мин.) нахождения при температуре воздуха -30 град. С в процессе одевания во время подготовки к водолазному спуску.

Снаряжение работоспособно при длительном использовании в пресной и соленой воде, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов, после воздействия соляного тумана и плесневых грибов.

Подвесная система аварийного дыхательного аппарата обеспечивает возможность подъема водолаза из воды в аварийной ситуации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
КАМПО АО
Минoбороны РФ

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