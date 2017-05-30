Россия разрабатывает подлодку с крыльями на 100 м



Новая российская арктическая субмарина

Источник: рис. HI Sutton Новая российская арктическая субмаринаИсточник: рис. HI Sutton

Россия ведет исследования по созданию "арктической" подводной лодки с "огромными крыльями", сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на yahoo.com (24 мая).

Подлодка должна помочь Москве исследовать свои арктические владения и готовить почву для добычи пока недоступных сырьевых ресурсов этого региона. Исследования по подлодке ведет конструкторское бюро "Рубин", которое в свое время создало гигантскую ПЛАРБ класса Typhoon. Новая "крылатая" субмарина будет иметь водоизмещение 13280 т, длину 442 фута (около 139 м), максимальную скорость 12,6 узлов, экипаж из 40 человек.

Особенностью лодки является наличие двух пар "крыловидных гидроакустических приемников", которые втягиваются в корпус и выдвигаются как лезвие перочинного ножа. Эти "крылья" позволят видеть подводную обстановку во всех направлениях, чтобы избегать столкновения с погруженными частями айсбергов. По некоторым расчетам западных экспертов, размах этой плоскости в развернутом положении составит около 165 футов (50 метров), полный размах обоих консолей 100 м. Таким образом, эта подлодка будет иметь больший размах крыла чем аэробус А380.

Маловероятно, что эти крылья будут использоваться для создания подъемной цели, их другое предназначение - очень точно выдерживать глубину хода подлодки. Однако такой большой размах может ограничить применение в некоторых районах Арктики. В качестве гражданского аппарата субмарина будет без вооружения, его оснащение составят исследовательские дистанционно управляемые подводные аппараты (дроны). Эти дроны могут ходить на глубине 1300 м. В 2007 году Россия уже использовала мини-подводный дрон для водружения своего флага под Северным полюсом на глубине 14000 футов (около 4300 м).