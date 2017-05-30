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Россия разрабатывает подлодку с крыльями на 100 м

30.05.2017 Военный паритет 876 1
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Арктическая субмарина
Новая российская арктическая субмарина
Источник: рис. HI Sutton

Россия ведет исследования по созданию "арктической" подводной лодки с "огромными крыльями", сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на yahoo.com (24 мая).

Подлодка должна помочь Москве исследовать свои арктические владения и готовить почву для добычи пока недоступных сырьевых ресурсов этого региона. Исследования по подлодке ведет конструкторское бюро "Рубин", которое в свое время создало гигантскую ПЛАРБ класса Typhoon. Новая "крылатая" субмарина будет иметь водоизмещение 13280 т, длину 442 фута (около 139 м), максимальную скорость 12,6 узлов, экипаж из 40 человек.

Особенностью лодки является наличие двух пар "крыловидных гидроакустических приемников", которые втягиваются в корпус и выдвигаются как лезвие перочинного ножа. Эти "крылья" позволят видеть подводную обстановку во всех направлениях, чтобы избегать столкновения с погруженными частями айсбергов. По некоторым расчетам западных экспертов, размах этой плоскости в развернутом положении составит около 165 футов (50 метров), полный размах обоих консолей 100 м. Таким образом, эта подлодка будет иметь больший размах крыла чем аэробус А380.

Маловероятно, что эти крылья будут использоваться для создания подъемной цели, их другое предназначение - очень точно выдерживать глубину хода подлодки. Однако такой большой размах может ограничить применение в некоторых районах Арктики. В качестве гражданского аппарата субмарина будет без вооружения, его оснащение составят исследовательские дистанционно управляемые подводные аппараты (дроны). Эти дроны могут ходить на глубине 1300 м. В 2007 году Россия уже использовала мини-подводный дрон для водружения своего флага под Северным полюсом на глубине 14000 футов (около 4300 м).
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А380
Проекты
Арктика

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Военкор
122
№1
30.05.2017 07:53
Пиндосы вбрасывают фейки чтоб организовать очередной распил военного бюджета!
0
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