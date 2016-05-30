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"Супер Хорнет" получит "инфракрасный глаз"

30.05.2017 Военный паритет 161 0
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IRST21
Контейнерная ИК-станция IRST21 разработки компании Lockheed Martin под фюзеляжем истребителя F/A-18F Super Hornet, 2014 год
Источник: фото onfinalofficial.files.wordpress.com

Компания Вoeing получила контракт стоимостью 89 млн долл США на интеграцию ИК станции Block II (Infrared Search and Track System - IRST) на истребители F/A-18 E/F Super Hornet, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defense.gov (25 мая).

Контракт включает в себя проектирование и разработку, закупки оборудования, технические обзоры, снижение рисков, поддержку продуктов и инженерных задач. Работы будут выполняться на объектах в Орландо (Флорида, 86% ) и Сент-Луисе (Миссури, 14%), и завершены в апреле 2020 года. Контракт будет выполняться под наблюдением Командования воздушных систем ВМС США (Патаксент-Ривер, Мэриленд).

Эта система уже апробировалась на тестовом самолете King Air. сообщает upi.com. ИК станция предназначена для обнаружения самолетов и кораблей противника по их тепловому излучению, также применяется для борьбы с радиолокационно малозаметными стелс-целями.

Истребитель "Супер Хорнет" является основным боевым самолетом ВМС и Корпуса морской пехоты США. Ожидается, что самолет будет состоять на вооружении до 2040 года.
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Проекты
2020-й год

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